Рискуват ли потребителите при пазаруване с чатбот?

Българските онлайн търговци трябва да акцентират повече върху функционалностите на даден продукт, когато говорим за техника, облекла и обувки, за да не се налага връщане на стока от потребителите. Този съвет даде Габриела Руменова, създател на онлайн платформата "Ние потребителите", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея в бъдеще ще се засилва ролята на AI асистентите при пазаруване, но тя предупреди, че те имат потенциала както да подпомогнат, така и да усложнят процеса на пазаруване и рекламации. „Те могат значително да улеснят пазаруването, да съдействат за намаляване на върнатите стоки, както и да компенсират разликата между физическо и онлайн пазаруване“, посочи експертът.

Руменова уточни, че с помощта на AI асистентите може значително да се улесни пазаруването, когато те са съюзник при селектирането на информация. „Това води до по-бързи, лесни, информирани и персонализирани избори, които са и по-малко емоционални“, преценява тя.

По думите ѝ предоставянето на повече и по-фокусирана информация за продукта (включително негови недостатъци) увеличава шанса потребителят да избере точно това, от което се нуждае, намалявайки броя на върнатите стоки. Асистентът може да компенсира разликата между физическо и онлайн пазаруване, насочвайки потребителите към важни характеристики и спецификации на продуктите, които сами не биха забелязали.

Руменова прогнозира, че в бъдеще се очаква AI асистентът да може да извършва плащания, да осъществява цялата комуникация с търговеца, да следи цени, да прави прогнози и да предлага персонализирани оферти въз основа на потребителската история.

Тя обаче смята, че съществуват и рискове, които могат да усложнят процеса. По думите ѝ основният риск е изкривяването на информацията, ако AI не ползва актуални данни. „Това налага потребителите винаги да проверяват информацията от множество източници и да комуникират с търговците, за да се уверят в нейната акуратност“, подчерта тя недостатъците на изкуствения интелект.

Руменова отбеляза, че друг потенциален проблем са неконтролираните плащания, при който AI асистентът може да започне да извършва плащания от потребителски сметки, което би довело до загуба на контрол.

