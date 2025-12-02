Експерт: Е-търговията у нас расте с двуцифрен темп и приближава 3 млрд. евро оборот

Българската онлайн търговия се развива много добре – ръстът на оборота е двуцифрен и се очаква да достигне 2,7 млрд. евро. Това съобщи Христо Радичев, маркетинг специалист, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него малко са тези държави в Европа с подобно представяне на сектора, тъй като в Западна Европа е достигнат етапът на насищане.

По думите му еврозоната ще помогне на българските онлайн търговци да се позиционират по-добре на европейските пазари, след като всички европейски клиенти използват еврото като референция.

Радичев посочи, че големият проблем в Европа е свръхрегулацията – администрацията се опитва да контролира притока на стоки, но конкретно при Китай е неконтролируем.

„Европейският съюз се опитва да наложи все по-строг контрол, но това невинаги е възможно. Виждаме държави в рамките на ЕС, където този контрол не е добре организиран – например, Унгария. Свръхрегулацията води до загуба на конкурентоспособност, което забавя развитието на ЕС“, предупреди експертът. Той напомни, че китайската държава субсидира доставките на пратки до Европа, докато европейските производители не се ползват с такива привилегии.

Радичев смята, че китайските стоки са подложени на рехав контрол, тъй като обемът им е огромен. Когато Тръмп обяви митата за Китай, потокът от стоки се насочи към Европа“, коментира той. Експертът отбеляза, че контролът е изключително труден, когато става въпрос за милиарди пратки всеки ден. „Идеалният случай е, когато крайният клиент поръчва, митата и налозите да бъдат събирани още тогава. Няма как всеки онлайн търговец да знае точният митнически код на стоката, която продава“, е съветът на Радичев.

Друг проблем, според него, е регулацията на онлайн платформите, защото е „трудно да се впрегне целия административен апарат на ЕС“.

Той подчерта, че продуктите, които се предлага в платформи като Shein и Temu са хиляди, но препоръча да се намери начин да се им бъде вменено да се саморегулират. „При тази широчина на категориите продукти, които се продават, това често е предизвикателство.

