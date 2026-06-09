Perplexity планира IPO през 2028 г.

Perplexity планира да излезе на борсата през 2028 г., независимо от това как пазарът ще приеме листванията на Anthropic и OpenAI, заяви главният изпълнителен директор Аравинд Сринивас пред CNBC.

„Независимо от тези две компании, ние планирахме нещо за 2028 г., така че това все още важи“, каза Сринивас в интервю, излъчено във вторник.

Сринивас по-рано заяви, че компанията няма планове да листне акциите си на борсата преди 2028 г. Последните му коментари подсказват по-конкретен график.

Коментарите на главния изпълнителен директор биват отправени, след като разработчикът на Claude – Anthropic, подаде конфиденциално заявление за пърично публично предлагане миналата седмица. Въпреки че няма подробности за цената на акциите, Anthropic беше оценена наскоро на близо 1 трлн. долара. OpenAI също подаде конфиденциално заявление за IPO в понеделник.

Тези листвания, заедно с IPO-то на SpaceX тази седмица, ще бъдат сред най-големите в историята и ще бъдат тест за интереса на инвеститорите към тези мегаголеми IPO-та.

„Със сигурност мисля, че ще има последици, ако не се развият добре, няма как да захаросвам ситуацията. IPO-то на SpaceX тази седмица определено ще бъде водещ индикатор за това как ще се представят Anthropic или OpenAI“, каза Сринивас пред CNBC.

„Мисля, че за AI индустрията е важно тези IPO-та да се развият добре, и всъщност смятам, че ще се развият добре, защото те се справят добре“, добави той.

Сринивас заяви, че и Anthropic, и OpenAI заслужават високите си оценки, защото „са на предна линия“. Забавяне в темпа на иновациите може да накърни оценките им, каза той, добавяйки, че засега няма признаци това да се случва.

„Ако в продължение на шест месеца не видите напредък в способностите на моделите на някоя от тези две компании, тогава това е проблем за тях“, каза Сринивас.

Разходите за AI на фокус

Разходите на компаниите за AI се оказаха на фокус, след като според съобщенията изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман е заявил в пряко излъчване вътре в компанията, че бизнесите в момента обсъждат колко харчат за AI. Алтман е казал, че разходите за AI са „огромен проблем“.

Една от тенденциите, която се очертава, е „tokenmaxxing“ (максимизиране на използването на токените), при която служителите увеличават използването на AI, за да покажат производителност. „Но хората не искат просто да правят tokenmaxxing, а наистина искат да използват модела, който е най-подходящ за конкретната задача“, каза Сринивас.

Продуктът на Perplexity се базира на модели от различни компании. Когато бъде подканен, AI на компанията ще определи най-подходящия модел за конкретната задача, като вземе предвид разходите.

„Ако има отворен код модел, който върши работата в 90% от случаите, вероятно бих го използвал, ако е 10 до 20 пъти по-евтин от най-модерния модел“, обясни Сринивас. „Бъдещето все още е страхотно за най-модерния изкуствен интелект, но няма да има безразсъдни разходи, както видяхме през последните няколко месеца.“