Amazon намалява таксите за продавачите в Европа в ценова война с Temu и Shein

Amazon намалява таксите, които начислява на продавачите в Европа, в отговор на конкуренцията от пазари като Shein и Temu, които продават дрехи, стоки за дома и джаджи на изключително ниски цени, съобщава Ройтерс.

Мярката, която според изявление на Amazon във вторник е едно от най-големите намаления на таксите досега, е насочена преди всичко към понижаване на таксите за продавачите на евтина мода.

Компанията намалява таксите за препоръка, които Amazon начислява върху дрехи и аксесоари, от 7% на 5% за артикули до 15 евро или 15 лири и от 15% на 10% за артикули между 15 и 20 евро или лири, в сила от 15 декември.

Shein начислява на продавачите комисиона от 10% за сайтовете си в Европейския съюз и 12,24% за Великобритания, според сайта ѝ, като за новите продавачи комисионата е нулева за първите 30 дни.

„Докато продължаваме да намаляваме разходите си за обслужване чрез оперативни подобрения и иновации, прехвърляме по-големи спестявания на нашите партньори продавачи“, заяви Amazon.

Shein, която продава блузи за 3 евро и дънки за 8,20 евро, отнема пазарен дял от европейските търговци на бърза мода и предизвиква Amazon с платформата си, на който се продава всичко – от калъфки за пухени завивки до прахосмукачки.

Amazon е доминиращата платформа за електронна търговия в Германия, Франция и други европейски страни, на пазар, където се очаква приходите да нараснат с 7% и да достигнат 900 млрд. евро през тази година, според прогнозата на браншовата асоциация Ecommerce Europe.

Освен това Amazon обяви, че от 1 февруари ще намали таксите за препоръка за продукти за дома от 15% на 8% за артикули до 20 евро или лири, както и таксите за дрехи за домашни любимци, хранителни стоки и витамини.

От 15 декември ще намали и таксите за доставка на пратки със средно 0,32 евро или 0,26 лири в магазините си в Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания.