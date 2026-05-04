GameStop предлага да купи eBay за 56 млрд. долара

Американската верига за търговия на дребно с видеоигри GameStop Corp. предлага да купи eBay Inc. за сумата от 56 млрд. долара в брой и акции – смел опит на председателя и главен изпълнителен директор Райън Коен да поеме в пъти по-мащабната компания за електронна търговия, съобщава Bloomberg.

GameStop, която доби популярност покрай т. нар. меме търговия, предложи 125 долара на акция в брой и ценни книжа за онлайн търговеца, или около 20% премия спрямо цената при затварянето на борсата в петък. GameStop, която има около 5% дял в eBay, е получила първоначално, необвързващо „писмо с висока степен на увереност“ от TD Bank, за осигуряване на дългово финансиране на стойност около 20 млрд. долара. В меморандум до инвеститорите от неделя компанията на Коен обеща да отчете около 2 млрд. долара годишни спестявания 12 месеца след приключването на сделката.

Акциите и на двете компании поскъпват в извънпазарната търговия. Тези на eBay прибавят над 10%, докато тези на GameStop над 4%. Въпреки това книжата на eBay се търгуват за около 115 долара – значително под стойността на офертата на GameStop – което е знак, че инвеститорите виждат пречки пред сключването на сделката.

Офертата за поглъщане следва изненадващия възход на GameStop, верига магазини за видеоигри, която сви присъствието си във физически обекти, след като геймърите все по-често започнаха да купуваха софтуер онлайн. През 2021 г. компанията се превърна в център на мания на инвеститори на дребно.

Коен сега предлага да поеме компания, която е приблизително четири пъти по-голяма от веригата магазини, която управлява. GameStop имаше пазарна стойност от 12 млрд. долара към петък. EBay е много по-голяма – около 46 млрд. долара, въпреки че търговецът на игри разполага с около 9 млрд. долара в брой. Офертата за поглъщане е разделена поравно между кеш и обикновени акции на GameStop.

И двете компании се затрудняват да се адаптират към променящите се предпочитания на потребителите. GameStop затвори магазини и наблегна на колекционерски играчки и картички за размяна, тъй като все повече видеоигри се купуват онлайн. EBay също налага колекционерски предмети и употребявани стоки на собствения си пазар, създавайки припокриване на бизнесите.

Около 136 млн. души по света са направили покупки през еBay през последните 12-те месеца до 31 март. Потребителите харчат около 80 млрд. долара годишно на платформата.