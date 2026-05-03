Световните компании за потребителски стоки са подложени на тест за устойчивост на цените

Потребителските компании по целия свят са изправени пред риска крехкото възстановяване на търсенето да бъде забавено от вероятността за по-нататъшни увеличения на цените в резултат на скока в цените на енергоизточниците и суровините, предизвикан от конфликта в Близкия изток, пише Ройтерс.

Американският гигант в потребителските стоки Procter & Gamble сигнализира в края на април за удар от около 1 млрд. долара върху печалбата си за фискалната 2027 година, тъй като по-високите цени на суровия петрол се отразяват негативно на опаковките, пластмасовите материали и логистиката.

Предупреждението е ясен знак, че петролният шок оказва допълнителен натиск върху компаниите да повишат цените в световен мащаб, за да преодолеят нарастващите разходи по веригите си за доставки, които вече започнаха да свиват маржовете на печалбата.

„Инфлацията в секторите на храните, енергията, здравеопазването и много други области на разходи се отрази на потребителите и на начина, по който те оценяват стойността. Неотдавнашните геополитически събития издигнаха това до ново ниво на загриженост“, заяви финансовият директор на P&G Андре Шултен по време на разговор за обявяване на финансовите резултати.

Потребителите са под натиск

„Накратко, потребителското поведение при пазаруването се променя всеки ден“, каза Шултен, добавяйки, че очаква още по-интензивен период на промени през следващите три до пет години.

Резултатите от миналата седмица на швейцарския гигант Nestle и френската група за млечни продукти Danone показаха ръст на обема през първото тримесечие след продължително затишие, носейки известно облекчение на инвеститорите, които внимателно следят за признаци на възстановяване на търсенето след години на ценови скокове.

Анализаторите обаче предупредиха, че възстановяването може да бъде краткотрайно, ако компаниите отново вдигнат цените, за да компенсират по-високите разходи, тъй като това може да накара внимателните към цените купувачи да преминат към по-евтини собствени марки.

„Този път компаниите за стоки от първа необходимост ще се опитат да прехвърлят всички допълнителни разходи, но може да им бъде трудно“, заяви Дан Коутсуърт, ръководител на отдела за пазари в AJ Bell.

Способността за определяне на цените е пред изпитание

Заместник-изпълнителният директор на Danone Юрген Есер заяви, че краткосрочното хеджиране помага за смекчаване на натиска върху разходите в близките месеци, а компанията е ускорила и темпа на програмите си за производителност, за да се справи с нестабилността.

Изпълнителният директор на Reckitt – производител на Dettol, Крис Лихт, заяви, че конфликтът вече е засегнал бизнеса на компанията в Близкия изток, подкопавайки положителното начало на годината.

Въпреки че компанията все още отчита устойчиво търсене в основните си категории, прогнозите за втората половина на годината остават ограничени, каза Лихт.

Големите потребителски компании като Unilever, Coca-Cola, производителят на Kleenex Kimberly-Clark и собственикът на Cadbury Mondelez все още не са очертали въздействието на по-високите цени на енергоресурсите върху бизнеса си. Те ще отчетат тримесечните си резултати тази седмица.

Reckitt заяви, че все повече купувачи се отказват от марковите продукти за здраве и хигиена в полза на алтернативи с частна марка, и предупреди за удар върху маржовете за първото полугодие от по-високите цени на суровините.

Keurig ⁠Dr Pepper заяви, че купувачите му преминават към по-евтини продукти в рамките на марковите гами, вместо да ги изоставят напълно, което кара компанията да заложи по-силно на промоциите.

Тези предупреждения отразяват обща тенденция, наблюдавана при отчетите за финансовите резултати през това тримесечие. Компании от различни сектори посочват по-високите разходи за транспорт и суровини, напрежението във веригите за доставки и намалената предвидимост вследствие на продължаващия вече почти два месеца конфликт.

„Все по-често се налага компаниите да правят трудния избор дали да защитят цените си, или да оставят обемите да свършат работата вместо тях. Този компромис ще става все по-труден, ако разходите за енергия продължат да се покачват през годината“, каза Завиер Уонг, пазарен анализатор в eToro, търговска платформа с централа в Израел.

Поскъпващите петрол и газ са повишили инфлационните показатели в Европа и САЩ, подхранвайки опасенията, че по-високите цени могат да притиснат бюджетите на домакинствата точно когато потребителите започваха да се стабилизират след кризата с разходите за живот след пандемията.

„Компаниите, които са в най-добра позиция да преодолеят това, са тези, които са взели решения за хеджиране рано и се намират в категории, където потребителите нямат лесен изход“, каза Уонг.