ЕС преодоля бюджетен спор, без да разтревожи пазарите или рейтинговите агенции

Режимът на Европейския съюз (ЕС) за наблюдение на публичните финанси вероятно току-що премина най-тежкия си тест, откакто беше преработен след пандемията, пише Bloomberg.

В година, в която пазарната нестабилност разтърси икономиките от Обединеното кралство до Япония, решението на Европейската комисия (ЕК) да предостави малко повече бюджетна гъвкавост на задлъжнели правителства като това на Италия не разтревожи инвеститорите и не предизвика притеснение сред анализаторите на държавния дълг.

Промяната, която позволява ограничена свобода на действие за енергоспестяващи мерки в рамките на категория, първоначално предназначена за отбраната, среща оптимистична реакция от компании като S&P Global Ratings и Fitch Ratings, макар и да предизвиква известен самоанализ в самия Брюксел.

Дебатът противопоставя призивите за дисциплина спрямо стремежа към прагматизъм в регион, който се опитва да балансира между нисък растеж, огромни дългове и все по-нарастващи изисквания за разходи, като същевременно пази спомени за криза, при която разклатените финанси почти срутиха еврото.

На този фон обаче и след наскоро приключилата реформа на режима за мониторинг на ЕС, решението да се позволи по-голяма гъвкавост при прилагането на правилата издържа на критиките, тъй като всичко това е в името на разумната политика.

„Те не изключват разходите за енергийни субсидии, безвъзмездна помощ и данъчни облекчения – тук става въпрос изцяло за инвестиции“, заяви Франк Гил, водещ суверенен анализатор на S&P за Европа, Близкия изток и Африка. „Има убедителен аргумент, че в дългосрочен план има смисъл Европа да направи всичко възможно, за да намали риска от уязвимостта си от шок в цените на енергоизточниците.“

Източник: Bloomberg

Приемането на този факт е благоприятно в момент на периодични напрежения на облигационния пазар, като най-скорошният случай беше през май, въпреки че държавите все повече разчитат на финансиране от инвеститори. S&P прогнозира, че глобалният държавен дълг ще достигне 14,1 трлн. долара през 2026 г., което е двойно повече от общата сума през 2019 г.

Страните от еврозоната са изложени на риск и поради нуждата от облигационни инвеститори, тъй като Европейската централна банка (ЕЦБ) намалява своите притежания, а нидерландските пенсионни фондове – традиционно основен купувач – свиват експозицията си към облигации с по-дълъг матуритет.

Въпреки това последните пазарни движения се фокусират върху това колко трябва да се повишат разходите по заемите, за да се овладее инфлацията, предизвикана от енергийните цени. Този ценови шок накара правителствата да се опитат да смекчат удара за потребителите.

Ето защо правителството на италианския премиер Джорджа Мелони намали акцизите върху горивата и настоя за допълнително фискално пространство по силата на „изключение“, предназначено за военни разходи.

Когато първоначално скептичните служители на ЕС частично отстъпиха по отношение на мерки, насочени към ограничаване на енергопотреблението, министрите на финансите на Франция и Нидерландия бяха сред тези, които изразиха критики на среща на колегите си от еврозоната на 11 юни, посочват запознати с въпроса източници.

„Финландия като цяло е критично настроена към разширяването на клаузата за изключение, защото това отслабва фискалните правила“, заяви министърът на финансите Риика Пура в интервю. „Фискалните правила не трябва да се размиват чрез все по-голям брой изключения.“

Европейският фискален съвет изрази публично загриженост относно инфлацията и определи прекласифицирането на изключението за отбраната като „изключително спорно“. Мориц Крамер, бивш ръководител на отдела за държавни рейтинги в S&P, е още по-остър в оценката си.

„Сега зависи от „облигационните стражи“ да наложат дисциплина“, заяви Крамер, който понастоящем е главен икономист в Landesbank Baden-Wuerttemberg в Щутгарт. „Това е точно ситуацията, която европейските фискални правила трябваше да предотвратят.“

Тази тревога не се споделя от мнозина. За настоящите анализатори по-широката картина на нарастващото задлъжняване в някои страни остава тревожна. Но този епизод до голяма степен подчертава гъвкавия отговор на икономическия шок, както и факта, че една от най-задлъжнелите страни в региона спазва правилата, вместо да ги игнорира.

„Това показва, че Италия се опитва да намери начини да се съобрази с изискванията“, заяви Федерико Барига-Салазар, ръководител на екипа за държавни рейтинги на Fitch за Западна Европа. „Разбира се, фискалната им позиция е по-трудна тази година, но не бих очаквал никакви други реакции или свръхреакции от никого.“

Това, което не е добре, според Алвизе Ленк-Юнус, ръководител на отдела за държавни и публични сектори в Scope Ratings, е впечатлението, че страните не са следвали съветите, но дори и това не променя по-широката перспектива.

„Налице е политическа динамика, която в крайна сметка пренебрегва препоръките на фискалните институции“, каза той. „Това е проблемно, но за нас, като кредитни анализатори, ключът е да погледнем отвъд правилата. Ясно е, че това, което ни интересува, е именно фискалната динамика – фундаменталната динамика.“

Самите правила се утвърждават след преструктурирането след пандемията, което запази тавана на дефицита, наблюдаван от Комисията, на ниво 3% от БВП, като същевременно позволи по-добро адаптиране на препоръките за всяка държава.

Страните се съгласиха на многогодишна гъвкавост по отношение на целите, като се фокусираха върху по-лесно измерими показатели за разходите,вместо върху сложни циклични изчисления на бюджетния баланс. Системата позволява също така гъвкави реакции при шокове.

„Новата ни фискална рамка изрично предвижда възможността за наличието на тези национални изключения“, заяви във вторник пред законодателите еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, като подчерта, че всяка свобода на действие е ограничена. „Енергийната криза след войната в Иран е реалност. Ние се сблъскваме с нея, затова трябва да реагираме.“

Подобно на колегите си, Барига-Салазар от Fitch смята, че такива правила са само част от цялостната оценка на кредитното качество. Според него е и твърде рано да се оцени напълно ефективността на режима, но отбелязва необичайни резултати: например Кипър надхвърля траекторията си на разходите, като в същото време постига по-добри резултати по отношение на бюджетните излишъци, докато други страни спазват изискванията, но трупат дълг.

Каквото и да е положението, брюкселската рамка е спечелила доверие през годините. Гил от S&P счита, че официалните лица „се справят много добре с разкриването на състоянието на правителствата и отправянето на предупреждения към тях“.

Системата на ЕС също се представя добре в сравнение с другите. Великобритания може скоро да промени отново бюджетните си правила, докато системата в САЩ подклажда конфликти, които тревожат инвеститорите.

„Основната им фискална спирачка е този таван на дълга, който не е особено логичен“, казава Джейсън Графъм, старши вицепрезидент в Morningstar DBRS. „Когато започнеш да мислиш за фискалното управление извън Европа и го сравниш, ситуацията в Европа изглежда наистина добра.“