България е сред страните в ЕС с най-рязък годишен скок на инфлацията

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-рязко ускоряване на инфлацията на годишна база, показват окончателните данни на Евростат, публикувани в сряда. През май тя се е забързала с 6,3% в сравнение със същия месец на миналата година.

Пред страната ни по този показател се нарежда единствено Румъния.

Според изнесените данни годишната инфлация в еврозоната е възлязла на 3,2%, ускорявайки се спрямо отчетените 3% през април. Година по-рано тя е била 1,9%. В същото време годишната инфлация в целия ЕС е достигнала 3,3% спрямо 3,2% предходния месец. Година по-рано тя е възлязла на 2,2%.

Най-ниските годишни нива на ценови натиск са отчетени в Швеция (1,1%), Дания и Чехия (с по 1,8%). Най-високите са регистрирани в Румъния (9,7%), България (6,3%) и Литва (5,1%). В сравнение с април 2026 г. годишната инфлация се е забавила в 11 държави членки и се е ускорила в 16 от тях.

Най-осезаемо за инфлационния скок през май са допринесли секторът на услугите, енергоносителите, храните, алкохолът и тютюневите изделия.

Миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г., тъй като представителите ѝ прецениха, че вече не могат да пренебрегват ускоряването на инфлацията, предизвикано от войната на САЩ и Израел в Иран. След повече от три месеца военни действия, които поддържат цените на петрола високи, лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се вдигат съответно до 2,25%, 2,40% и 2,65%, считано от 17 юни 2026 г.