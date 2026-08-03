България губи китайски инвестиции заради административни пречки

България има потенциал да привлича повече високотехнологични инвестиции от Китай, но редица административни пречки възпират чуждите компании. Това коментира Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската промишлена палата, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Сред основните проблеми той посочи ограниченията пред чуждестранните инвеститори при получаването на право на пребиваване, липсата на директни полети до Китай и затрудненото издаване на визи.

Динев даде за пример други европейски държави, включително Унгария и Румъния, които вече предлагат по-благоприятни условия чрез електронни визови системи, по-бързи административни процедури и по-големи стимули за инвеститорите.

Според председателя на Българо-китайската промишлена палата страната ни трябва да подобри координацията между институциите и бизнеса и да улесни достъпа на инвеститорите. Той подчерта, че България разполага с компании, които разработват технологии и данни за обучение на роботи, но за да се възползва от глобалния ръст на сектора, са необходими по-конкурентни условия за инвестиции.

„Навремето България изнасяше технологии за света, а днес Китай е сред глобалните лидери. Ако искаме да привлечем част от този растеж, трябва да създадем среда, която насърчава бизнеса, а не го затруднява“, посочи Динев.

Събеседникът изтъкна още, че Китай ускорява развитието си в областта на изкуствения интелект, роботиката и производството на чипове, като вече предлага реална конкуренция на САЩ не само при AI моделите, но и при индустриалните технологии.

По думите му най-яркото доказателство за темпото на развитие е Световната конференция за изкуствен интелект (World Artificial Intelligence Conference) в Шанхай, където са представени стотици нови компании, създадени едва след 2023 г.

Динев посочи, че голяма част от водещите производители на хуманоидни роботи са основани през последните две години, а вече се стремят към производство на над 100 000 робота. Освен демонстрации на роботи за развлечения, на изложението са били показани и машини, които вече изпълняват реални производствени задачи във фабрики.

Целия разговор гледайте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.