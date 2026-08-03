Анализатор очаква цените на бензина и дизела у нас скоро да поемат надолу

Възможно е скоро да има решение на кризата в Иран, но дори тя да продължи дълго и да не се стигне до стабилно решение, пазарите няма да се върнат на нестабилните си нива от март. Тази прогноза направи Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Тенденциите при цените на бензина и дизела все още не се усещат в България“, посочи Стойков и отбеляза, че докато в САЩ те се променят всеки ден, у нас цените изглежда се актуализират веднъж на седмица. Той очаква, че следващия понеделник те трябва да поемат надолу.

Пазарният анализатор обясни, че въпреки покачването на цените на петрола в световен мащаб цените на бензина и дизела се стабилизират и са на най-ниските си нива от три седмици насам. Според него тези пазари се подобряват, което се потвърждава и от т. нар. crack spread (ценовата разлика между петрола и рафинираните продукти – бел. ред.), който показва колко печеливши са рафинериите. Стойков смята, че от полза за пазарите е намалялото търсене на петрол в световен мащаб.

„2026 г. може да е първата, в която няма финансова криза, а търсенето на петрол спада. Търсенето е намаляло особено в развиващите се страни“, отчете той. И добави, че пазарите на повечето страни от Близкия изток – ОАЕ, Катар, до известна степен Саудитска Арабия, Оман, също се стабилизират и това според него може да означава, че запознати с преговорите хора очакват да се постигне мирно решение в Иран.

Пазарният анализатор обърна внимание на движението на цената на акциите на компанията на Илон Мъск SpaceX, достигнала 108-109 долара за брой, което е значителен спад спрямо нивото при първичното ѝ публично предлагане (IPO) от 135 долара. Той предположи, че е възможно да отбележи спад до 70-80 долара.

„Цената на акциите на SpaceX продължава да бъде твърде висока и не виждам катализатор, който може да обърне тенденцията. Тя има три компонента, които са достатъчни, за да откажат инвеститорите да навлязат в дълги позиции“, коментира той.

Като първи компонент той посочи големия интерес от инвеститори „на късо“ – около 30% от акциите на компанията са купени с очакване тя да спадне. „Освен това компанията има твърде объркана корпоративна структура, която затруднява следенето ѝ – такива компании заслужават да се търгуват с отстъпка, не с премия“, изтъкна Стойков.

Третият компонент, по думите му, е изключително нестабилният бизнес план – SpaceX е на над 20 години и не е твърде печеливша компания.

„На обратния полюс, Microsoft добави в четвъртък почти половин трилион долара към пазарната си стойност, най-голямата сума, добавяна от акция за един ден, след публикуването на отчета на компанията за второто тримесечие“, даде пример инвестиционният анализатор. Той преценява новините за Microsoft като „нелоши“, но напомни, че компанията е с репутацията на изоставаща в областта на изкуствения интелект. „Облачният ѝ бизнес се развива добре, но не е ясно колко време ще продължи това“, каза още той. И добави, че анализаторите са разделени в мненията си за Microsoft – според едни компанията е подценена, а според други акциите ѝ не заслужават да са на цена над 300 долара.

Пазарният анализатор напомни, че от историческа гледна точка винаги е имало балон при новите технологии – от железниците до интернет и смята, че в момента по-скоро се намираме в балон при изкуствения интелект.

Какви са очакванията за печалбите в технологичния сектор през следващите пет години, като се имат предвид историческите нива? Ще стане ли 2026 г. първата година, в която няма финансова криза, а търсенето на петрол спада? Какво ще е влиянието върху българския капиталов пазар преговорите за изкупуване на мажоритарните дялове в българския борсов „еднорог“ „Шелли груп“ от Schnеider Electric? Каква е капитализацията на иранския пазар? Какво показват движенията при доходността по американските държавни ценни книжа? Защо йената може да се окаже интересна за инвеститорите в следващите 12 месеца?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

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