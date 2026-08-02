Новият филм за Спайдър-мен зае второ място сред най-успешните дебюти в историята на Холивуд

„Спайдър-мен: Нов ден“, новият филм с Том Холанд в ролята на супергероя със способности на паяк, отбеляза най-високите приходи от продажби на билети през първия уикенд след излизането си на екран от всички филми тази година и вторите по големина в историята на Холивуд, предава Bloomberg.

Филмът събра 355 млн. долара в кината в САЩ и Канада през уикенда, над два пъти повече от предишния най-успешен дебют за тази година, „Супер Марио Галактика: Филмът“ от април.

„Спайдър-мен: Нов ден“, който се разпространява от Sony Pictures Entertainment и е продуциран в партньорство с Marvel Studios на Walt Disney, изостава само от „Отмъстителите: Краят“ на Marvel от гледна точка на най-успешните премиерни уикенди на всички времена. Филмът от 2019 г. постигна 2,8 млрд. долара в световния боксофис.

Въпреки че някои други супергерои претърпяха неуспехи в кината, Спайдър-мен никога не е губил силите си. Филмите на Sony, основани на героя, събраха милиарди долари от началото на 21-и век насам, а обикновеният човек, превърнал се в борец срещу престъпността, се превърна в ключова фигура в кинематографичната вселена на Marvel, най-успешната поредица в историята на Холивуд.

„Нов ден“ получи 90% одобрение от критиците и 98% - от зрителите, в Rotten Tomatoes. Филмът, за който Boxoffice Pro прогнозира, че ще събере най-малко 280 млн. долара от продажба на билети в първия си уикенд, разказва за това как Спайдър-Мен анонимно защитава жителите на Ню Йорк, докато суперсилите му мутират.

Успехът на „Нов ден“ се прибавя към вече силното лято за киноверигите, които се възползваха от излизането на екран на „Обсебване“ и Backrooms, два нискобюджетни хитови филма от популярни създатели в YouTube, новия филм от поредицата „Играта на играчките“, биографичния филм за Майкъл Джексън, и „Одисея“ на Кристофър Нолан.

Актьорите от „Нов ден“ Холанд, Зендея и Джон Бърнтол участват и в „Одисея“.