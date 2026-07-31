Инвеститорите пренебрегнаха пазара на облигации и индексите в САЩ затвориха с ръстове

Американските индекси отчетоха ръстове в петък, тъй като инвеститорите не обърнаха внимание на нарастващата доходност по облигациите.

Акциите на няколко технологични гиганти също така поскъпнаха рязко, което засенчи опасенията за инфлацията, разтърсили пазара на облигации.

В грая на търговията индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се повиши с 277,68 пункта, или 0,53%, до 52 485,74 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 добави 0,7% до 7489,81 пункта, а технологичният Nasdaq нарасна с 1%, или 251,68 пункта, до 25 373,85 пункта.

За седмицата Dow Jones се повишава с 0,9%, както и S&P 500, а Nasdaq Composite – с малко над 1%.

Доходността на 30-годишните американски държавни облигации достигна най-високите си нива от 2007 г. насам тази седмица. Последно показателят отчете стойност от 5,26%, пише CNBC.

Доходността по 10-годишните американски облигации се повиши до над 4,7% за деня, най-високо ниво от януари 2025 г.

След като Федералният резерв на САЩ не повиши лихвите на последното си заседание, инвеститорите загубиха вяра в ангажимента на председателя на американската централна банка Кевин Уорш да ограничи инфлацията. Това доведе и до скока на доходността.

Уорш потвърди ангажимента на централните банкери да поддържат ценова стабилнст, но коментира, че „нямаме вълшебна пръчка“.

„Тъй като [доходността по 10-годишните държавни облигации] се движи към пет процента, пет процента е може би нивото, което ще предизвика безпокойство за настроенията и натиск върху оценките“, коментира пред медията Тери Сандвен, главен стратег акции в US Bancorp Asset Management.

Той посочва, че това „е пазар на влакче в увеселителен парк, изпълнен с безпокойство и възможности“.

„От една страна, има много неща, които да се харесат на пазарната среда. Инфлацията е относително стабилна, лихвените проценти са ограничени, печалбите също са стабилни“, казва Сандвен. „От друга страна, има конфликт в Близкия изток, който продължава, и това тласка цените на петрола нагоре, което, разбира се, е инфлационно“, добавя той.

Печалбите на големите технологични компании също повлияха на настроенията на инвеститорите.

Акциите на Amazon поскъпнаха с 15%, след като компанията отчете по-добри от очакваното приходи за второто тримесечие. Резултатите, подпомогнати от силата на бизнеса с облачни изчисления, засилват доверието на инвеститорите в разходите за изкуствен интелект.

Същевременно акциите на Apple поевтиняха с 9%. Приходите на компанията за третото фискално тримесечие надминаха очакванията на инвеститорите, подкрепени от скокапродажбите на iPhone с 22%. Приходите от услуги обаче не оправдаха очакванията на пазарите.

iShares Semiconductor ETF се покачи с над 1%, воден от ръстовете на Micron и AMD. Това повишение надгражда отчетеното в четвъртък увеличение от 8,5% - най-доброто от 9 април 2025 г. насам.

Според анализаторите от Bespoke Investment Group въпрос номер едно, пред който са изправени инвеститорите, е дали слабостта в секторите на пазара, изложени на изкуствен интелект, е дългосрочна точка на пречупване, или ребалансиране на портфолиото, пише Bloomberg.

Финансовите резултати на компаниите са силни, но в случая е важна и сезонността. Август е типично слаб месец на пазарите на акции, а обикновено през септември положението се влошава.

„Последната волатилност изглежда по-скоро като събитие, свързано с позиционирането, отколкото като начало на фундаментално влошаване в историята на изкуствения интелект, въпреки че степента на ливъридж действа като мултипликатор за това движение“, казва Марк Хакет от Nationwide.

Петролът отчете най-голямото си месечно поскъпване от март насам заради геополитическите конфликти. Контрактите на международния бенчмарк „Брент“ поскъпнаха с 1,2% до близо 88 долара за барел, а на West Texas Intermediate - с 1% до малко под 85 долара за барел.

За месеца сортът „Брент“ поскъпва с 24%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че губи доверие в иранските преговарящи. Това е поредният знак, че въоръжените действия могат да продължат за по-дълго, което допълнително ще наруши доставките на енергоносители от Близкия изток. Серия от атаки срещу кораби, товарещи петрол на или близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското Черно море, също дадоха тласък на цените.