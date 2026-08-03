Анализатор: При сделка за „Шелли“ с Schneider Electric по-голямата част от ресурса ще отиде в чужбина

При сделка за „Шелли Груп“ с Schneider Electric свеж ресурс може да се влее в портфейлите на българските инвеститори, но вероятно по-голямата част от потенциалния ресурс би отишла в чужбина. Тази прогноза направи Михаил Димитров, финансов анализатор в Първа финансова брокерска къща, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Съществува теза, че това може да доведе до ръст на българския пазар, тъй като тези пари биха могли да попаднат на него“, коментира той, но допусна, че предвид мобилността на капитала в днешно време и натрупаните разочарования сред българските инвеститори от други български компании през годините, по-голямата част от потенциалния ресурс би отишла в чужбина.

По думите му „Шелли груп“ (Shelly Group), българския производител на IoT и смарт устройства за дома, е еталон за това как трябва да се развива една компания като комуникация с инвеститорите си и даване на прогнози, които се изпълняват и преизпълняват. „Тя показа, че това е възможно да се случи и на българския пазар. Можем да се надяваме и други компании да последват примера“, очаква финансовият анализатор.

Според Димитров сделка между Schneider Electric и „Шелли груп“ за изкупуване на мажоритарните дялове в българската компания може да е определяща за посоката на Българската фондова борса (БФБ) до края на годината. „Ако се стигне до сделка на фиксирана цена, то и борсовата цена на акцията би се приближила до тази стойност и би се задържала там. Така тя ще действа по-скоро като котва, отколкото като двигател на пазара в едната или другата посока“, смята той.

Финансовият анализатор напомни, че Schneider Electric е много по-голяма компания от „Шелли“ – от гледна точка на пазарната им капитализация разликата е над сто пъти“, изтъкна той и добави, че самият интерес на гиганта е признание за българската компания за успешното ѝ бизнес развитие, особено на германския пазар в частта с устройства за умни домове.

Димитров е убеден, че Schneider вероятно отчита тъкмо този сегмент като потенциален източник на синергии. Той изтъкна, че „Шелли“ прилича по-скоро на западна компания, отколкото на типична българска компания – тя е основно експортно ориентирана, приходите ѝ не идват от България, бизнесът ѝ няма нищо общо с обществени поръчки и е относително независима от бизнес средата у нас.

Анализаторът припомни, че освен това компанията има сериозно чуждестранно присъствие в мениджмънта, а моделът ѝ на бизнес поведение може да бъде пример за други български компании.

Димитров е категоричен, че за момента не вижда друг участник на борсата, който да се доближава до този профил, за да постигнат подобен успех, затова съветва българските компании, които се търгуват на БФБ, да подобрят корпоративното си управление и да спечелят обратно инвеститорското доверие. Той е на мнение, че някои компании вече предприемат положителни стъпки в тази посока.

„С излизане на „Шелли“ SOFIX би загуби значителна експозиция към технологиите, тъй като останалите публични компании от технологичния сектор – „Сирма груп“ и „Уайзър“ са по-малки и за момента не биха могли да заместят „Шелли““, отчете анализаторът.

Той предположи, че ако се стигне до делистване на „Шелли“, групата „Софарма“ е безспорният претендент да заеме мястото ѝ като най-голямата компания на БФБ. „Процес на делистване би бил дълъг и вероятно би се случил следващата година. „Шелли“ отговаря за голяма част от оборота и ръста на българския пазар. Около половината от ръста на SOFIX през последните години се дължи тъкмо на компанията“, каза още анализаторът.

Защо SOFIX е в застой? Какво показват отчетите на публичните компании? Защо не се сбъдна прогнозата, че с приемането на еврото ще дойдат много нови чуждестранни капитали? На какво се дължи силният ръст на капиталовите пазари на Балканите и в Източна Европа през миналата година? Какъв сигнал е ръстът на доходността по 30-годишните облигации в САЩ до 19-годишен връх? Защо САЩ разчитат на изкуствения интелект за дезинфлация? Накъде ще се насочат институционалните инвеститори и физическите лица?

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