ЕС готви банкова реформа до 2027 г. с цел да отключи милиарди за инвестиции

Европейският съюз (ЕС) ще предложи реформа на банковия сектор с цел премахване на финансовите бариери в рамките на блока и намаляване на зависимостта му от чуждестранни банки за критични нужди от финансиране. Това става ясно от проектодоклад на Европейската комисия (ЕК), видян от Euronews.

Докладът, който трябва да бъде представен на 15 юли, поставя основите на по-широки реформи в банковия сектор, очаквани през 2027 г.

„Банковият пазар в ЕС остава фрагментиран и в някои области е станал прекалено сложен“, се казва в доклада, като се уточнява, че тази ситуация води до факта, че „домакинствата и предприятията плащат повече за кредитиране, отколкото би трябвало“. Така трансграничното банкиране в рамките на ЕС остава по-ограничено, отколкото в САЩ, въпреки десетилетните усилия за интеграция на пазара.

Реформите се подготвят в момент, в който Европа е изправена пред нарастващи инвестиционни потребности. Проучване от юни на консултантската компания Oliver Wyman, изготвено за Европейската банкова федерация, оценява, че съюзът се нуждае от допълнителни годишни инвестиции за 1,4 трлн. евро в сравнение с 800 млрд. евро, посочени в доклада за конкурентоспособността на бившия председател на ЕЦБ Марио Драги от 2024 г.

Според проекта на доклада на Европейската комисия, ако банките могат да работят по-ефективно, те ще бъдат в по-добра позиция да финансират стратегически важни сектори.

Докладът подчертава значението да се намали зависимостта на ЕС от банки, базирани извън съюза. В него се посочва, че „банковият сектор на ЕС може да помогне за финансирането на европейската икономика, включително на нейните стратегически приоритети като отбраната и цифровия и зеления преход“.

Документът посочва три основни цели за повишаване на конкурентоспособността на банковия сектор: завършване на процеса за създаване на единен банков пазар, прилагане на международните стандарти в банковата индустрия на ЕС и опростяване на някои „неоправдано сложни и обременяващи аспекти на сектора“.

Докладът включва предложения за улесняване на трансграничните банкови операции, включително движението на капитал и ликвидност между държавите членки, както и управлението на банкови фалити.

Успоредно с реформата и по-нататъшната интеграция на банковия сектор, документът подчертава, че всяка такава реформа трябва да върви ръка за ръка с по-дълбоката интеграция на европейските капиталови пазари.

Преговорите за реформата на капиталовите пазари продължават в Брюксел, като ЕС си поставя за цел да постигне споразумение до края на годината.