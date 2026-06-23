Главният икономист на ЕЦБ вижда риск инфлацията да остане над 2% за известно време

Представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) са изправени пред риска инфлацията да остане над целевото ниво „за доста дълго време“. Това предупреди главният икономист на базираната във Франкфурт финансова институция Филип Лейн, цитиран от Bloomberg.

„Редица водещи индикатори сочат към инфлационен натиск през следващите месеци“, каза той в Европейския парламент (ЕП) във вторник, като посочи проучвания сред мениджъри по поръчките и очакванията за продажни цени, наред с други фактори.

„В тази среда нашият фокус остава ясен: да гарантираме, че инфлацията ще се стабилизира около целта ни от 2% в средносрочен план“, заяви финансистът.

Коментарите му подчертават убеждението на ЕЦБ, че напредъкът към траен мир във войната на САЩ и Израел в Иран сам по себе си не е достатъчен, за да се овладее инфлацията в Европа. Централните банкери продължават да предупреждават, че скокът в цените, предизвикан от конфликта, се разпространява извън енергийния сектор. Този месец те повишиха лихвените проценти за първи път от 2023 г., а пазарите очакват още едно увеличение до края на годината.

По повод увеличението през юни Филип Лейн каза, че дори при по-умерен сценарий на ЕЦБ за развитието на ситуацията в Близкия изток инфлацията ще остане над целта „достатъчно дълго, за да изисква премерен отговор“.

Председателят Кристин Лагард заяви в понеделник, че ЕЦБ трябва да остане гъвкава и е готова да коригира реакцията си според развитието на ценовия шок, предизвикан от рязкото покачване на енергийните цени. Засега обаче, по думите ѝ, няма доказателства за дестабилизиране на инфлационните очаквания или вторични ефекти, които да налагат по-агресивна парична политика.

„Мирното споразумение в Близкия изток е добре дошло“, каза Филип Лейн. „Но ситуацията остава крехка, с риск от обрат или нова ескалация на напрежението“, добави той.

Подобно мнение изрази и гуверньорът на Словашката централна банка Петер Казимир, който сигнализира, че са възможни допълнителни действия на ЕЦБ по отношение на паричната политика, тъй като поскъпването на енергоносителите се пренася в други части на икономиката.

„Какво ще направим и точно кога, ще зависи изцяло от постъпващите данни“, каза той пред журналисти в Братислава. „Но мисля, че посоката е ясна и че имаме още работа.“

Испанският гуверньор Хосе Луис Ескрива също се съгласи, че високите цени на петрола се прехвърлят към други части на икономиката. „Косвените ефекти вече стават видими“, каза той пред депутати в Мадрид.

Филип Лейн от своя страна отново подчерта, че рисковете за икономическия растеж са низходящи, докато рисковете за инфлацията са възходящи.

„Ще продължим да вземаме решенията си за всяко заседание на базата на входящите данни“, каза той. „Ще останем бдителни към рисковете и от двете страни на перспективата.“