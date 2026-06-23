Дигиталното евро преодоля ключово препятствие пред въвеждането си в ЕС

Законодатели на Европейския съюз (ЕС) дадоха зелена светлина за започване на преговори по правната рамка, която ще бъде в основата на дигиталното евро - проект, смятан за ключов за паричната независимост на съюза, предава Bloomberg.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел във вторник подкрепи план за създаване както на онлайн, така и на офлайн версия на валутата, която Европейската централна банка (ЕЦБ) възнамерява да въведе до 2029 г. Решението проправя пътя за финалните преговори между Европейския парламент, националните правителства и Европейската комисия (ЕК).

„Приветстваме факта, че комисията ECON на Европейския парламент постигна съгласие по своята позиция относно пакета за единната валута, който ще гарантира статута на еврото в брой като законно платежно средство, като същевременно ще оформи рамката на дигиталното евро“, се посочва в изявление на ЕЦБ.

Опасенията от прекомерна зависимост от американски платежни доставчици като Visa и Mastercard дадоха нов тласък на инициативата, стартирала през 2021 г., но забавена от спорове между националните правителства и в самия Европейски парламент. Разпространението на стейбълкойните, предимно базирани на щатския долар и подкрепяни от американския президент Доналд Тръмп, също предизвика безпокойство сред правителствата в ЕС.

След предложението на Европейската комисия от 2023 г. бяха необходими повече от две години, за да постигнат държавите членки общ подход, а парламентът направи това едва сега. Една от основните пречки беше, че част от евродепутатите предпочитаха решение, разработено от частния сектор.

По време на парламентарните обсъждания един от най-спорните въпроси беше дали дигиталното евро да бъде въведено едновременно в онлайн и офлайн вариант.

Докладчикът по темата Фернандо Наварете предложи първоначално да бъде създадена само офлайн версия, а онлайн вариантът да бъде добавен на по-късен етап, ако частният сектор не предложи навременна алтернатива.

ЕЦБ се противопостави на тази идея, аргументирайки се, че и двете версии са необходими, за да се извлекат пълните ползи от дигиталните пари. През февруари Европейският парламент подкрепи тази позиция.

След гласуването Наварете подчерта, че създаването на дигитално евро няма да ограничи използването на физическите пари.

„Целта не е да насочим хората към конкретен начин на плащане, а да предоставим повече възможности и да запазим свободата на избор“, заяви той. „Искаме онези, които предпочитат да продължат да използват кеш, да могат да го правят, а тези, които предпочитат дигитални средства, да разполагат със сигурна европейска алтернатива, предоставена от Европейската централна банка.“

По време на 12-месечна пилотна фаза на дигиталното евро ЕЦБ ще тества бета версия, за да провери работата на инфраструктурата в реални условия. В проекта ще участват избрани доставчици на платежни услуги, лицензирани в еврозоната, както и подбрани търговци.