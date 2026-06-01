Шнабел: Отговорът на ЕЦБ срещу стейбълкойните е дигиталното евро

Стейбълкойните представляват редица рискове за финансовата стабилност и паричната политика и най-добрият отговор на Европейската централна банка за това би било гарантирането, че публичните пари остават котвата на паричната система. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на регулатора Изабела Шнабел, цитирана от Bloomberg.

Макар финансови иновации като стейбълкойните да предлагат „значителни ползи“, тези инвестиции могат също така да увеличат риска от масови тегления на средства от банките в случаи на стрес, да отслабят ефектите от решенията за лихвените проценти и да затвърдят окончателно международното лидерство на долара, заяви тя по време на конференция в Сеул.

Затова „централните банки и регулаторите трябва да бъдат готови да адаптират регулациите, прилагането на паричната политика и платежната инфраструктура бързо, за да гарантират финансовата стабилност, запазването на паричния контрол и стабилизирането на ролята на тяхната валута в дигиталния век“, заяви Шнабел.

Стратегията на ЕЦБ почива върху концепцията за дигиталното евро като дигитална валута на централна банка (CBDC) както за трансакции на дребно, така и при институционални сделки, допълни още Шнабел.

Подкрепени от амбицията на американския президент Доналд Тръмп да направи криптовалутите по-широкообхватни, стейбълкойните – предимно обвързани със стойността на щатския долар, увеличиха популярността си през последната година. Някои международни регулатори и надзорни органи обаче предупреждават, че има рискове за финансовата стабилност.

Също така се появиха и опасения, че подобни инструменти може да навлязат по-трайно и надълбоко в Европа, заплашвайки банките и паричния суверенитет на региона. Това също така повдига въпроса за това дали Европа се нуждае от своя собствена версия на дигиталните пари. Управителят на Германската централна банка Йоахим Нагел през февруари подкрепи идеята за деноминирани в евро стейбълкойни, докато управителят на ЕЦБ Кристин Лагард по-рано миналия месец зае далеч по-критична позиция.

Коментирайки речта на Лагард, Шнабел подчерта в понеделник, че „много от предимствата на стейбълкойните идват от технологията, върху която са базирани, а не толкова от характеристиките на самите инструменти“.

Тя също така изрази известни резерви по отношение на успеха им в бъдеще.

„Тепърва предстои да видим дали в такава среда стейбълкойните могат да намерят място във финансовата система, както фондовете на паричните пазари го направиха преди 50 години, или дали други иновации като токенизираните депозити ще се окажат по-обещаващи алтернативи“, допълни тя.

Ден по-рано членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър заяви, че разпространението на стейбълкойни по света може да разшири влиянието на политиките на американската централна банка. Той също така определи дигиталните валути на централна банка като „нещо глупаво“.