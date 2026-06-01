ЕС ще предложи облекчения на данъчните закони в опит да намали бюрокрацията за бизнеса

Европейският съюз ще предложи оптимизиране на закони и данъчни изключения – пореден опит на блока да намали бюрокрацията за бизнеса.

Европейската комисия иска да намали разходите за правно съответствие със 7 млрд. евро годишно чрез промени в данъчното законодателство, според проектодокумент за плановете за опростяване на процесите, видян от Bloomberg.

Сред предложените промени е разширяване на изключенията от вземанията на т. нар. данъци при източника, за да може да включват повече компании; ново данъчно облекчение за научноизследователска и развойна дейност, достъпно за всяка компания в ЕС; както и изключение за отбранителната индустрия на блока от разходи по заеми.

Текстът също така се застъпва за освобождаване на малки и средни предприятия, както е за големите компании, от провизиите във връзка с европейските закони за борба с т. нар. избягване на данъци.

Предложенията за облекчаване на данъчните закони, които ще бъдат представени на 24 юни, са в едно от многото правни направления, които комисията се опитва да опрости.

След като предложенията веднъж бъдат публикувани, ще зависи от страните членки да коригират и финализират приемането им. Данъчното законодателство изисква единодушие за окончателно одобрение.

В проектоизмененията, които все още може да бъдат обект на промени, ЕК отбелязва, че макар европейските данъчни закони да са намалили избягването на данъци и да насърчават трансграничната търговия, сложността им „значително“ се е увеличила и е направила по-трудно правното съответствие за бизнеса и данъчната администрация в ЕС.

Брюксел въведе закон за минимално данъчно облагане след споразумение на ниво Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2021 г., което се прилага за големи компании. Сега блокът настоява, че е излишно тези компании да спазват и определени разпоредби от правилата на блока за борба с избягването на данъци.

Изключението за големите компании от т. нар. закони за контролираните чуждестранни дружества – които ограничават компаниите от пренасяне на средства към страни с по-ниски данъци – може да спести 160 млн. евро годишно, според предложението.

Документът формулира и „отстъпка за научноизследователска и развойна дейност като минимален стандарт, за да се гарантира пълно приспадане“ на разходите с цел това да става незабавно или през последващите четири данъчни периода.

Предложението ще се откаже от процедурите за предварително одобрение на данъчните облекчения, като вместо това ще премине към самооценка и одити за проверка. Според проекта това би означавало по-малко документи и по-лесен достъп.

Говорител на комисията е отказал коментар за Bloomberg.