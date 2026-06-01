Ще оцелее ли правителството на Педро Санчес след поредните скандали?

Днес се навършват точно осем години, откакто Педро Санчес стана министър-председател на Испания, но на фона на разследванията за корупция срещу правителството му и Испанската социалистическа работническа партия (ИРСП) едва ли му е до празнуване, отбеляза в неделя BBC.

Наскоро започна съдебен процес срещу брата на испанския премиер - музиканта Давид Санчес.

Бившият министър-председател и близък съюзник на Санчес - Хосе Луис Родригес Сапатеро - също е обект на разследване за предполагаема търговия с влияние. А миналата седмица полицията нахлу в централата на социалистите в Мадрид като част от разследване на предполагаема кампания за „мръсни номера“, която опозицията нарече „аферата Уотъргейт на социалистите“.

Тези разследвания и други подобни предизвикаха нарастващи призиви от опозицията за оставката на Санчес и спекулации, че правителството му може скоро да падне.

„Натрупването на случаи ясно показва, че не става дума за изолирани инциденти или плод на тъмни конспирации“, написа лявоцентристкото и традиционно близко до социалистите издание Pais. „Разследванията са свързани с ядрото на властта, което управлява през последните осем години“, отбеляза то.

ИРСП влезе в полезрението на съда през 2023 г., когато Хосе Луис Абалос - бивш министър на транспорта и заместник-партиен лидер, беше замесен в разследване за участие в мрежа, за която се предполага, че е получила комисионни комисиони от продажбата на предпазни маски на стойност 50 млн. евро по време на пандемията от Covid-19. Абалос отрече да е участвал в схемата, но въпреки това беше изключен от партията. Наскоро срещу него започна съдебен процес и той очаква присъда.

Миналата година Абалос беше замесен и в по-широко разследване за „подкупи срещу договори“, заедно с третия човек в социалистическата партия Сантос Сердан.

Това дело беше сериозен удар за Санчес, който първоначално защитаваше Сердан от обвиненията в медиите, докато доказателства от разследването не бяха оповестени. „Социалистическата партия и аз не трябваше да му се доверяваме“, каза тогава премиерът.

Случаят срещу Сапатеро, в който той е обвинен, че е използвал влияние, за да осигури държавна помощ от 53 млн. евро за авиокомпанията “Плюс Ултра“ през 2021 г. и че е получил комисиона в замяна, също нанася сериозни щети на социалистическата партия.

Това дело е особено вредно за Санчес заради ролята на Сапатеро като негов ментор, каза пред Ройтерс Лоренсо Берналдо де Кирос, икономист и президент на консултантската компания Freemarket Corporate Intelligence. „Сапатеро е идеологическият баща на Санчес. Те са двете страни на една и съща монета“, добави той.

„Символично това е много важно“, посочи и Пако Камас, ръководител на испанския клон на агенцията за проучвания на общественото мнение Ipsos. „Фактът, че за първи път бивш премиер е разследван, го прави изключително сериозно. Но и защото той е морален ориентир за партията“, отбеляза той.

Сапатеро, който трябва да бъде разпитан на 17 юни, настоява, че не е извършил нищо незаконно и засега има „пълната подкрепа“ на Санчес.

Накрая разследването, което в четвъртък доведе до 12-часов полицейски обиск в централата на партията, добави ново измерение към проблемите на испанския премиер.

Съдията от Националния съд Сантяго Педрас разследва дали бившият организационен секретар на ИСРП Сантос Сердан е платил на бившия партиен член Лейре Диес с „партийни средства“, за да „подкопае правилното провеждане на разследванията“, образувани срещу нея и брата на министър-председателя, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

В едно от съдебните разпореждания, до което ЕФЕ твърди, че има достъп, съдията повдига обвинения срещу Сантос Сердан, финансовия мениджър на социалистическата партия Ана Мария Фуентес и бившия заместник-ръководител на Андалусия Гаспар Сарияс.

Според съда дейността на тази предполагаема „престъпна структура“ е започнала два дни след като през 2024 г. испанският премиер публикува писмо до обществото, в което заяви, че ще си вземе няколко дни за размисъл, след повдигането на обвинения срещу съпругата му Бегоня Гомес. Тогава в централата на ИСРП е проведена среща, председателствана от Сердан, на която той възлага на Лейре Диес да работи за подкопаване на всякакви съдебни или полицейски производства, които могат пряко или косвено да засегнат интересите на ИСРП или на правителството.

В съдебните документи се посочва, че ИСРП е отделила 178 хил. евро за тази предполагаема структура с цел дискредитиране на съдии като Беатрис Бидема, Мерседес Аяла и Хуан Карлос Пейнадо, съобщи Euronews.

Първото дело, което вече приключи, засяга главния прокурор Алваро Гарсия Ортис. Назначен от Санчес, той е бил заподозрян, че е използвал позицията си, за да влияе по въпроси, в които има личен интерес. Делото приключи с двугодишното му отстраняване, наложено от Върховния съд. Гарсия Ортис подаде оставка няколко дни по-късно.

Тези последни действия на съдията по „случая Лейре“ се случват в навечерието на делото срещу Давид Санчес, обвинен, че е назначен на музикална длъжност в Бадахос без конкурс и че реално не е изпълнявал задълженията си.

Освен това на 9 юни съпругата на испанския премиер Бегоня Гомес трябва да се яви в съда за предварително изслушване по обвинения за злоупотреба с публични средства и търговия с влияние.

Разследванията срещу Давид Санчес и Бегоня Гомес започнаха след жалби на антикорупционната организация „Manos Limpias“ („Чисти ръце“), чийто лидер има връзки с крайната десница. Това накара испанският премиер да говори за политизирана „машина за кал“, целяща да подкопае неговото правителство - възприятие, споделяно от избиратели на социалистите, каза политическият анализатор Едуардо Байон пред Ройтерс.

Санчес обаче призна „сериозността“ на разследванията на Националния съд и гарантира „пълно сътрудничество“ на ръководството на социалистите със съдебната система.

Въпреки това премиерът отказа да подаде оставка и потвърди, че целта му е да изкара пълния си мандат, тъй като според него това е най-доброто за Испания и ще гарантира стабилност, за разлика от „парализата“, която би настъпила при избори сега.

Вчера Санчес поиска „време“ и се противопостави на опозицията, която иска да свали правителството, съобщи „Паис“.

В изказване на закриването на Конгреса на социалистическата младеж в Мадрид той припомни за икономическите и социалните резултати, постигнати през осемте години управление на ИСРП.

„Ние не отричаме проблемите, но не отричаме и резултатите на това правителство“, заяви той. „Времето дава перспективата, както и решителността. Испания нямаше да се движи осем години напред, ако прогресивното коалиционно правителство и Социалистическата работническа партия не бяха се изправили директно срещу проблемите на страната“, защити се премиерът.

Той подчерта, че всеки път, когато е имало поведение, „несъответстващо на ценностите и принципите на Социалистическата партия“, е действал „решително“, но че „срещу клевети“ също ще отговори „решително“.

„Няма да позволим тази мръсна опозиция да смесва едното с другото, за да се опита да свали това прогресивно коалиционно правителство чрез своите лоши похвати“, добави той.

Големият въпрос е какъв ще бъде натрупващият се ефект от скандалите около Социалистическата партия върху нейните коалиционни партньори. Парламентарните съюзници, които позволиха на лявата коалиция на Санчес да състави правителство през 2023 г., стават все по-предпазливи по отношение на асоциирането си с премиера, отбеляза „Политико“.

Енрике Сантяго, депутат от крайнолявото движение „Сумар“, заяви в сряда, че незаконното финансиране е „червена линия“ за неговата формация, която е по-малкият партньор в управляващата коалиция. Той добави, че колегите му ще напуснат правителството, ако обвиненията срещу социалистите бъдат доказани.

Вчера лидерът на Баската националистическа партия Айтор Естебан заяви, че Санчес трябва да свика предсрочни избори преди края на годината, като посочи, че ще бъде „много трудно“ премиерът да остане на власт до края на мандата през август 2027 г.

„Вече има девет открити дела, а сега и Сапатеро“, каза той. „Би било безотговорно да се продължава след 2026 г. без ясна посока, без бюджет, без стабилно мнозинство и с политически дневен ред, който е извън контрол и обсипан със съдебни дела.“

