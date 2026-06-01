"Маркет Линкс": Близо 94% от българите са притеснени от повишаването на цените на енергията

Близо 94% от българите са притеснени от повишаването на цените на енергията. Това сочат данните от национално представително проучване на социологическа агенция „Маркет Линкс“. Изследването беше представено по време на съвместен форум на „Хабитат България“ и екологично сдружение „За Земята“, посветен на ролята на домашните възобновяеми енергийни източници в борбата с енергийната бедност.

Данните от проучването са от май 2026 г. по поръчка на „Хабитат България“. Изследването е проведено от „Маркет Линкс“ по смесена методика – 80% пряко лично интервю и 20% онлайн анкета – сред 1008 пълнолетни граждани, обясни директор „Проучвания“ в агенцията Станислава Чипова.

Общо 83% от анкетираните са категорични, че държавата не прави достатъчно, за да подкрепи българските домакинства в процеса на енергиен преход, каза Чипова. „Повече от половината (53%) отговарят с абсолютно „Не“, а други 30% избират отговора „По-скоро не“. Едва символичните 8% от населението смятат, че държавната помощ е достатъчна“, добави тя.

Според проучването по отношение на бъдещите мерки през следващите от три до пет години - 28% от българите планират подобрения в енергийната ефективност (изолация и дограма), 14% възнамеряват да купят климатик или да инвестират в соларни панели, а 36% отговарят, че не биха предприели промени през този период.

Макар че 72% от гражданите знаят за съществуването на батерии за съхранение на енергия, едва 7% планират покупка на такава, отбеляза Чипова.

На въпрос дали биха участвали в енергийна общност (съседи, които споделят производство и потребление на енергия), 34% отговарят, че биха участвали, ако сметките им за ток станат значително по-ниски, а 32% посочват, че не проявяват интерес към такива идеи.

(БТА)