Най-добрият начин да спестиш 230 млрд. долара за енергийни разходи, е да не ги похарчиш

Във времена, когато войните и роботите правят енергията оскъдна стока, има ли технология, която да да осугири приблизително енергийните нужди на Европа, при това без да бъде използвано парче въглища или дори един соларен панел, се пита колумнистът на Bloomberg Марк Гонглоф. Отговорът е толкова скучен, че рискувам да изгубя аудиторията си, признава той и допълва, че става въпрос за енергийна ефективност.

За повишаване на ефективността в енергийния сектор се говори от години и се посочват различни сектори - най-често мерките са за домакинствата, защото те са едно от местата с най-голямо "изтичане" на енергия. Но само обновяването на енергийните мрежи в световен мащаб могат да намалят производството на електроенергия с 8%, или с към 2500 тераватчаса годишно. Това доближава потреблението на Европа - 2750 тераватчаса годишно. Според изчисленията на Bloomberg това ще спести 230 млрд. долара за следващите десет години при средна цена от 0,13 долара за киловатчас в световен мащаб.

В енергетиката често се коментира, че спестените пари са тези, които не са похарчени. И именно това дава енергийната ефективност. Но и самите мерки за постигането не са евтини. Китай например инвестира 700 млрд. долара за модернизация на мрежите, ЕС - 675 млрд. долара, а Индия ще похарчи 36 млрд. долара само за "умни електромери". Прогнозите на експертите са, че през следващото десетилетие инвестициите в енергийна ефективност могат да достигнат общо 5,8 трилиона долара.

При това положение всяка година ще бъдат спестени 353 тераватчаса само от по-модерните енергийни мрежи. От това следва, че ненужди ще бъдат нови енергийни мощности с капацитет от 141 гигавата, което от своя страна ще покрие очакваните нужди на центровете за бази данни през 2030 година, които ще изискват нови мощности с капацитет от 134 гигавата.

Марк Гонглоф припомня, че центровете за данни са очакваният най-голям потребител на енергия в следващите години, а ако се получи недостиг на пазара, това отново удря по цените на електроенергията за хората.

Ефективността не е понятие само за енергийните мрежи, а част от всички аспекти на обществения живот - транспорт, домове, офиси, производство. И именно енергийната ефективност се разглежда от много анализатори като начин да бъде намалено потреблението на изкопаеми горива и неизползван напълно капацитет за ограничаване на емисиите.

В своя анализ Марк Гонглоф обръща внимание, че с идването си на власт в Белия дом Доналд Тръмп опита да спре финансирането на една от програмите за насърчаване на енергийната ефективност в САЩ - Energy Star. Създадена през 1992 година, първоначално тя се фокусира върху компютърната техника и по нея се поставят етикети, маркиращи най-ефективните компютри и монитори. С годините обхватът се разширява и по отношение на други електроуреди. Днес това е един от най-разпознаваемите символи от американците.

Според Bloomberg програмата е спестила 500 млрд. долара на потребителите и е предотвратила 4 млрд. тона въглеродни емисии от 1992 година насам. По тази причина и двете партии в Конгреса отхвърлиха опитите за спиране на програмата и дори увеличиха парите по нея.

Въпреки това Доналд Тръмп продължава да се бори с енергийната ефективност, принуждавайки хората да се борят с кризата с изкопаемите горива, горейки повече изкопаеми горива, пише още анализаторът в заключение. Според него няма видима причина за тази политика, освен желанието да се повишат печалбите за петролните компании, които бяха един от донорите за предизборната кампания на Тръмп.