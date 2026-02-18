Може ли европейската инфраструктура да понесе бума при изкуствения интелект?

Изкуственият интелект се разпространява бързо в различни индустрии. Компаниите внедряват технологията, все повече хора също използват базирани на изкуствен интелект (AI) инструменти в ежедневието си. Гигантите в областта на изкуствения интелект пускат нови версии с разширяващи се възможности.

Какво обаче можем за кажем за инфраструктурата и готов ли е светът за бума на изкуствения интелект, пита реторично Euronews. Резултатите от проучване на телекомуникационната компания Nokia показват, че Европа не е готова.

По-голямата част от технологичните и бизнес лидери в Европа смятат, че настоящите мрежи ще изискват значителни подобрения и инвестиции, за да отговорят на изискванията на суперцикъла на изкуствения интелект.

Две трети от компаниите вече разполагат с изкуствен интелект

Данните сочат, че европейските компании виждат изкуствения интелект като ключов фактор за повишаване на производителността и иновациите. Две трети от предприятията (67%) вече частично използват AI базирани инструменти, а други 15% изпълняват пилотни проекти. Ръководителите в момента се стремят към трансформация, задвижвана от изкуствен интелект, в много области.

Що се отнася до краткосрочните приложения на изкуствения интелект, в европейските фирми киберсигурността води с 63%, следвана от автоматизацията на бизнес процесите (57%) и обслужването на клиенти, включително AI базирани агенти и чатботове (55%).

Други области включват разработване на продукти и иновации (48%), прогнозен анализ и вземане на решения (48%), роботика и интелигентни системи (44%), както и оптимизация на веригата на доставки и логистика (44%).

Най-голямото предизвикателство е инфраструктурата

Според доклада на Nokia, озаглавен AI is too big for the European internet, макар ограниченията в инвестициите, талантите и властта да остават критично важни, по-дълбокото предизвикателство се крие в необходимата инфраструктура, за да се поддържа технологията.

„Дигиталният гръбнак на континента просто не е настроен за изкуствен интелект: високопроизводителната свързаност е фрагментирана, а сигурността е изложена на риск“, казва се в доклада.

Енергията се очертава като ключово ограничение, според доклада, който се основава на проучване сред повече от 1000 европейски ръководители, отговорни за инвестициите в изкуствен интелект. „Способността на Европа да внедри технологията в голям мащаб се сблъсква с ограниченията на производството на енергия и мрежата“, посочва се в доклада.

Около девет от десет ръководители (87%) са загрижени, че енергийната инфраструктура на Европа не може да се справи с търсенето на изкуствен интелект. Повече от половината (57%) казват, че тя е или изложена на сериозен риск, или вече показва признаци на стрес.

Една от всеки пет (21%) фирми казва, че енергийните ограничения пряко забавят проектите с изкуствен интелект, докато други 28% са трябвало да променят сроковете на проектите или избора на място.

Високите разходи за енергия, често свързани със стареещата инфраструктура, са друг проблем. По-голямата част от фирмите (52%) казват, че цените на енергията в Европа вече са неконкурентоспособни в сравнение с глобалните конкуренти. Около 40% от ръководителите посочват забавяния в издаването на разрешителни, а 35% споменават недостатъчен капацитет на мрежата или ограничен достъп до възобновяеми енергийни източници.

Резултатите от проучването показват още, че трима от петима лидери (61%) на европейски фирми обмислят преместването на някои операции с интензивно използване на данни в региони с по-евтина енергия или вече са го направили.

Около 21% заявяват, че обмислят преместване, но все още не са предприети действия, докато само 16% планират да останат, където са, независимо от достъпа до енергия.

„Европа има какво да наваксва, особено предвид че американските компании за изкуствен интелект и центрове за данни сключват директни сделки с атомни електроцентрали, за да осигурят енергия за своите проекти“, подчертават авторите на доклада.

Надеждността на интернет е друг основен проблем

Внедряването на изкуствен интелект поставя големи изисквания към свързаността и напрежението вече е видимо. Повече от половината фирми (54%) съобщават за лоша мрежова производителност, включително проблеми със забавяне, прекъсвания или пропускателна способност, свързани с нарастващия трафик на данни.

Около 16% казват, че тези прекъсвания съществено влияят на операциите. Голямо мнозинство (77%) от предприятията вече изпитват проблеми със свързаността, дори преди да положат сериозни усилия за мащабиране на изкуствения интелект.

Общо 86% от лидерите на европейски компании са отговорили, че са загрижени за надеждността на интернет на въпрос в проучването. Това предполага, че мнозинството смята, че настоящите мрежи все още не са оборудвани да се справят с широкото разпространение на изкуствен интелект.

Глобалният трафик на данни ще се увеличи рязко

Според различни прогнози глобалният трафик на данни ще се увеличи от пет до девет пъти до 2033 г. и това ще окаже безпрецедентен натиск върху разтегнатите мрежи на Европа.

В доклада се казва също, че суверенитетът се е превърнал в основата на цифровото доверие, като сигурността се разглежда като ключ към осъществяването на този суверенитет.

Суверенитетът е един от основните приоритети на европейските фирми. Общо 86% от респондентите казват, че е много или изключително важно данните и контролът да са в Европа. Около 73% смятат суверенитета за решаващ фактор при планирането на инфраструктурата.

За да се справят с тези предизвикателства, ръководителите призовават за по-просто и по-последователно регулиране на всички пазари, по-бърз достъп до радиочестотния спектър и промени в правилата за конкуренцията, които биха позволили консолидация. Те подчертават и необходимостта от инвестиции в целия отрасъл в енергийно ефективни мрежи, готови за изкуствен интелект.