Wall Street очаква бърза развръзка за Ормузкия проток

Големите инвестиционни банки започнаха да променят прогнозите си за цената на петрола в края на 2026 година, пише Bloomberg. Според публикуваните очаквания на Morgan Stanley и Goldman Sachs сортът Брент ще поевтинее до около 80 долара за барел в последното тримесечие на годината.

Досега инвеститорите първо посочиха очаквана цена от 100 долара за барел, а след това я коригираха до 90 долара за барел.

Причината за този оптимизъм е очакването за по-бързо възстановяване на потоците през Ормузкия проток - водещите анализатори на Wall Street прогнозират това да се случи до края на следващия месец.

От Morgan Stanley отбелязват, че реално споразумение между САЩ и Иран още няма и някои рискове остават, но оценяват като сериозна крачка напред постигнатите договорки между двете страни именно за корабоплаването в Ормузкия проток.

САЩ и Иран трябва да финализират споразумението си в края на тази седмица в Женева. Досега няма особени подробности за съдържанието му, което накара някои корабособственици да са предпазливи и да задържат корабите си в Персийския залив.

Петролните пазари обаче неглижираха риска и цената на петрола се понижи до най-ниското си ниво за последните три месеца (около 80-82 долара за барел). По данни на Ройтерс средната цена на бензина в САЩ е под 4 долара за галон (близо 3,8 литра) за първи път от април насам.

Анализатори посочват, че възстановяването на нормалното корабоплаване ще отнеме "няколко седмици", докато бъдат почистени мините и възстановено доверието. Европейските лидери, които преди време заявиха, че ще участват в мисия по отваряне на протока, потвърдиха преди ден, че ще изпълнят ангажиментите си.

Щом танкерите започнат да плават нормално, ще има и връщане на добива на петрол в региона - до септември около 50% от "изгубените" количества ще бъдат върнати, а до края на декември - 80%, очакват още от Morgan Stanley. Добивите ще бъдат напълно възстановени в първите месеци на 2027 година.

По оценки на анализатори със затварянето на Ормузкия проток доставките на петрол намаляха с общо близо 10 млн. барела на ден, а това наложи и спиране на добивите, защото възможностите за съхранение се изчерпаха.

*Публикацията има информационен характер и не е препоръка за инвестиционни решения.