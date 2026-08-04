АЕЦ "Козлодуй" работи без ограничения, надеждите са нивото на Дунав да се повиши

Ядрената ни централа в Козлодуй работи без ограничения, но при постоянно наблюдение на нивото на водите на река Дунав, стана ясно след посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова. Предприети са мерки за подсигуряване на работата на централата, отбеляза тя пред журналисти, цитирана от БТА.

Реката, чиито води използва АЕЦ "Козлодуй" за охлаждане на двата работещи ядрени реактора, е на рекордно ниско ново. Това наложи спирането на АЕЦ "Пакш" в Унгария и на един от блоковете в АЕЦ "Черна вода" в Румъния.

Ива Петрова посочи, че толкова ниски нива не е имало от години. Кризисна ситуация е имало и през 2003 година, но тогава водите са били по-високи.

Петрова допълни, че нормалната работа на българската централа се дължи до голяма степен на добрата поддръжка на помпената станция, водните канали и хидротехническите съоръжения. Според експерти, коментиращи ситуация в последните дни, още преди няколко години е било извършено увеличаване на дълбочината на водните канали, което позволява нормалното охлаждане на реакторите днес.

По-рано и от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" съобщиха в писмо до медиите, че нивото при водомерен пост Русе на 4 август е минус 94 см, тоест има спад от 2 см за последните 24 часа. Няма данни за нови плавателни съдове, които да са заседнали или да са извън плавателния път на реката.

Междувременно премиерът на Унгария съобщи, че нивото на реката се е повишило с 2 см, а по данни на българските власти в Австрия започва да се наблюдава увеличение на водите с 10 см.

България е нетен износител на ток

Нито ниското ниво на водата, нито по-високата температура сега оказват натиск да бъде ограничена работата на реакторите.

Данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показват, че двата блока на АЕЦ "Козлодуй" осигуряват към една трета от товара в мрежата в следобедните часове.

Заради подходящите условия активно се включват соларните панели, а излишъкът от електроенергия се съхранява в батерийните мощности и привечер при пика на търсенето те се разреждат.

По данни на ЕСО в последните дни основната част от износа на произведената от България електроенергия се насочва към северната ни съседка Румъния, както и към Сърбия.

Украйна също осигурява ток за Румъния

Украинските ядрени централи също доставят електроенергия за региона на фона на кризисната ситуация. Румънската компания Nuclearelectrica съобщи в пост във Facebook, че купува електроенергия от Украйна през молдовската Energocom. Двете компании подписаха Меморандум за сътрудничество още през 2023 г.

Румъния, Полша и Унгария бяха сред държавите, които осигуриха аварийна помощ за Украйна през зимните месеци след ракетните обстрели по енергийни обекти. По този начин беше избегнат срив на цялата система в региона.

В Украйна обаче през зимните месеци имаше режим на тока, като дори и за Киев ограниченията продължаваха повече от 10 часа на денонощие. Тази зима беше необичайно студена с температури под -25°С за продължителни периоди.

Сега от украинското Министерство на енергетиката съобщиха, че са съобразили графиците на плановите ремонти на централите си, за да има в страната достатъчно електроенергия за покриване на пика на търсенето при очакваните горещи вълни през август.

През пролетта Украйна започна да възстановява енергийната система и щетите се оценяват на няколко милиарда евро. Съседните страни предоставят и оборудване от стари съветски електроцентрали.