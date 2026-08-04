Атанас Пеканов: Есента целим да стигнем над 95% от парите за разплащане по ПВУ

Моята цел е към края на август или през есента, когато явно ще получим средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, да стигнем над 90%, надявам се и над 95%, от парите за разплащане. Този коментар направи по bTV вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

„България започна от една не много радостна ситуация преди два месеца, когато стъпи в длъжност кабинетът „Радев“ – бяхме получили малко над 50%. Сега сме получили малко над 70% от средствата по Плана. Опитваме се всякакви забавяния да бъдат превъзмогнати“, посочи той и напомни, че през годините има „доста забавяния“ заради някои ключови реформи.

Пеканов посочи, че инфраструктурата е сред основните приоритети на правителството. По думите му ще се работи за намаляване на административните процедури и ускоряване на строителството.

Той съобщи, че Перник и Кюстендил ще получат средства по Фонда за справедлив преход за изграждане на индустриални зони, мерки за енергийна ефективност и подобряване на транспортната свързаност. Вицепремиерът обясни, че правителството е приело план за спасяване на Фонда за справедлив преход и Програмата „Развитие на регионите“, за да бъдат усвоени европейските средства.

Сред големите проекти, които вицепремиерът открои, са 75 млн. лв. европейско финансиране за Детската болница в Бургас, инвестиции в градския транспорт в девет областни града и София, както и закупуването на нови електробуси, тролейбуси и трамваи.

Пеканов отбеляза продължаващата модернизация на железопътния транспорт с нови електрически влакове и инвестиции в железопътната инфраструктура, които да позволят по-високи скорости.

Според Пеканов повечето процедури по Плана за възстановяване и устойчивост вече са приключили. Той напомни, че крайният срок за изпълнение е 31 август, когато трябва да бъдат приключени всички строителни дейности, доставки и реформи, договорени като цели и етапи по ПВУ. Страната вече е получила над 4 млрд. евро, но предстои решаващото пето искане за още 1,677 млрд. евро.

Вицепремиерът заяви, че се очакват санкции по някои проекти, включително заради непълния състав на Антикорупционната комисия.

Що се отнася до реформата на Българския енергиен холдинг, Атанас Пеканов съобщи, че предстои корпоративно преструктуриране и отделяне на отделните дружества. По думите му въглищните мощности ще бъдат запазени с намален капацитет като стратегически резерв при критични ситуации в енергийната система.

Вицепремиерът е категоричен, че няма да се допусне масова загуба на работни места, като за въглищните региони са предвидени 500 млн. евро за нови инвестиции, рекултивация на минни терени и изграждане на индустриални зони.

Според Пеканов има засилен инвеститорски интерес към България, като през есента се очакват конкретни инвестиционни проекти, включително в регионите, свързани с въглищната енергетика.