Сегментът на новите жилища до 250 хил. евро в София е под най-силен натиск

Първата половина на 2026 г. очертава нов етап за пазара на ново строителство в София. След ускорените покупки през 2025 г. клиентите продължават да търсят активно, но решенията се вземат по-бавно, след повече огледи, сравнение между проекти и значително по-активни преговори. Това се посочва в анализ на компанията New Estates за пазара на ново жилищно строителство в столицата.

Най-силен натиск се наблюдава в сегмента до 250 хил. евро, а купувачите все по-внимателно изчисляват не само цената на имота, но и кредита, довършването и крайната стойност на новия си дом, посочват от компанията. През 2026 г. на преден план излизат реалната необходимост от жилище, финансовата устойчивост на домакинството и качеството на конкретния проект.

Анализът на New Estates е базиран на реализираните от компанията сделки през първото полугодие на 2026 г., сравнението с предходни периоди и наблюденията върху поведението на клиентите в процеса на търсене и договаряне.

83% от реализираните сделки са на цена под 500 хил. евро

Основният обем на пазара остава концентриран в широкия среден сегмент. През първото полугодие 54% от реализираните от компанията продажби са на стойност до 300 хил. евро, а други 29% са между 300 хил. и 500 хил. евро. Така общо 83% от сделките са под половин милион евро.

Сегментът между 500 хил. и 1 млн. евро представлява 8% от продажбите, а имотите над 1 млн. евро – 9%. Тази структура показва, че пазарът запазва активност в различните ценови категории, но динамиката в тях вече е различна.

Най-голямо забавяне се наблюдава при купувачите с бюджет до 250 хил. евро. Това е сегментът, който реагира най-силно на новите ценови нива и в който възможността за покупка е най-тясно свързана с размера на ипотечното финансиране. Част от тези клиенти отлагат решението си, докато преценят новия си бюджет, а други временно се насочват към пазара на наеми.

Купувачите подхождат различно към бюджета си

Една от съществените промени през 2026 г. е начинът, по който клиентите определят бюджета си. Покупната цена вече е само част от сметката. Купувачът трябва да оцени необходимото самоучастие, бъдещата ипотечна вноска, разходите по придобиването и капитала, който ще му бъде необходим за довършване и обзавеждане на жилището.

След промяната в ценовите нива и общите разходи за живот много домакинства имат нужда от време, за да определят какъв размер на кредита могат устойчиво да обслужват и каква част от собствения си капитал могат да вложат в покупката. Това има особено значение при новото строителство, където между първоначалното решение за покупка и момента, в който жилището е готово за използване, може да има значителен период, се посочва в анализа.

По наблюдения на New Estates около 70% от клиентите в новото строителство планират да финансират покупката си с ипотечен кредит при достигане на етап Акт 14. Затова финансовата предвидимост се превръща в един от основните фактори при избора на проект.

През първото полугодие клиентите разглеждат средно между шест и седем имота, преди да стигнат до сделка. В отделни случаи търсенето достига 25-30 огледа. В същото време само около 10% променят съществено първоначалните си критерии.

Това показва важна промяна - купувачът е по-информиран и по-взискателен. Клиентите сравняват повече проекти, анализират качеството на строителството, функционалността, средата, бъдещите разходи и все по-често поставят въпроса дали исканата цена е оправдана от продукта, който получават.

„Първото полугодие показва, че пазарът не губи купувачи, а губи прибързаните решения. Клиентите знаят по-добре какво търсят и очакват цената да бъде подкрепена с реално качество. Това променя баланса - инвеститорите вече трябва много по-ясно да аргументират стойността на своя продукт“, коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates.

Двустайните и тристайните жилища остават най-търсени

Най-търсени продължават да бъдат двустайните и тристайните жилища. Двустайните привличат купувачи на първи дом и инвестиционни клиенти, докато тристайните остават основен избор за семейства и за хора, които планират дългосрочно собствено ползване.

Променя се обаче оценката за добър имот. Купувачите все по-рядко се впечатляват само от общата квадратура. Те анализират реалната жилищна площ, размера на спалните, местата за съхранение, изложението, общите части и функционалността на разпределението. Квадратният метър остава важен за цената, но функционалността все повече определя стойността, пишат от New Estates.

През първото полугодие компанията е реализирала най-много продажби в квартал „Малинова долина“, следвана от „Кръстова вада“, „Лозенец“ и централната градска част. При реализираните сделки в „Малинова долина“ средната цена се увеличава с 8,6% - от около 2000 до 2200 евро на кв. м. В „Манастирски ливади“ средната цена достига около 3300 евро на кв. м, а в „Дружба 2“ движението е минимално - около 1,6% до приблизително 2500 евро на кв. м. В „Кръстова вада“ реализираните сделки през периода са на средни нива около 3000-3200 евро на кв. м.

Обратна тенденция се наблюдава при реализираните от компанията сделки в „Лозенец“, където средната стойност е с над 5% по-ниска спрямо сравнявания период. По-умерени корекции има и в част от крайните южни райони. Тези движения трябва да се разглеждат внимателно, тъй като отразяват характеристиките и етапа на конкретните продадени проекти и не представляват ценови индекс за целия квартал, се посочва в анализа.

Именно различната динамика между районите показва още една особеност на новия пазар: цените вече не се движат автоматично в една посока. Качеството на конкретния проект започва да има по-голяма тежест от общото движение на пазара.

Новото предлагане расте, а купувачът става по-взискателен

Една от най-важните тенденции през 2026 г. е, че забавянето на сделките се случва на фона на продължаваща висока инвестиционна активност и значително бъдещо предлагане.

Това постепенно променя баланса между инвеститор и купувач. При по-голям избор клиентът може да сравнява не само цена и локация, но и архитектура, качество на строителството, срокове, инфраструктура, общи части, енергийна ефективност и крайната стойност на придобиването.

Промяната в профила на купувача изисква различен подход и от страна на инвеститорите. Според авторите на анализа те трябва все по-често да предлагат възможност за завършване на апартаментите „до ключ“, както и ясни пакети за довършителни работи и обзавеждане.

Причината е практична. Когато голяма част от собствения капитал на клиента е вложена в покупката, последващото финансиране на довършването може да се окаже сериозно натоварване. Готовият продукт дава на купувача яснота за крайната стойност, намалява риска от непредвидени разходи и позволява жилището да бъде използвано или отдадено под наем значително по-бързо. Затова през следващия етап на пазара цената на квадратен метър няма да бъде достатъчна за оценка на една оферта. Все по-важна ще бъде крайната цена на готовия за използване дом.

2026 г. няма да бъде година на липса на търсене, а година на селекция

През второто полугодие New Estates очаква пазарът да остане активен, но да не се върне към скоростта на 2025 г. Периодът за вземане на решение вероятно ще остане по-дълъг, а преговорите – по-съществена част от процеса.

Най-чувствителен ще остане сегментът на купувачите, зависими в по-голяма степен от ипотечно финансиране. В средния и високия сегмент активността ще се запази, но ще бъде концентрирана към качествените и правилно позиционирани проекти.

Пазарът на ново строителство влиза в период, в който купувачът има повече избор и всяка оферта трябва да заслужи решението му. За инвеститорите това означава нова реалност: правилното ценообразуване, качеството на продукта, функционалността и възможността за предлагане на завършено решение ще бъдат все по-важни за скоростта на реализация, се посочва в анализа.

След години, в които растящият пазар подкрепяше почти всеки добър проект, 2026 г. поставя началото на пазар, в който добрият продукт ще продава, а компромисът все по-трудно ще се прикрива зад общия ръст на цените.