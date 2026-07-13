Купувачите у нас вземат три пъти по-бавно решение за покупка на имот ново строителство

Предлагането на жилища в новостроящи се сгради, закупени от т. нар. спекуланти, които изчакват сградите да бъдат завършени или да са пред завършване, за да пуснат имотите на пазара, се увеличава. Но тези имоти са в конкуренция с инвеститорите и новото строителство. Тази голяма конкуренция отлага вземането на решение за инвестиция в ново строителство и купувачите се решават три пъти по-бавно на такава стъпка спрямо година по-рано. Това коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на „Адрес Недвижими имоти“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Цената, на която излизат тези имоти, е близка до цените на имотите в сгради, които тепърва започват да се строят. Затова купувачите премислят дали да не придобият имот в сграда в краен етап на строителство, отколкото да инвестират в такава, която ще е готова след две, три, а в по-големите комплекси и след пет години, отбеляза тя.

Според Тенекеджиева купувачите правят това, водени не от желанието да избегнат риска, свързан с новото строителство, а заради дългото чакане, преди сградата да бъде завършена. И добави, че много купувачи избират схема на плащане 20:80, при която плащат 20% от цената на имота веднага, а 80% след въвеждане на сградата в експлоатация, при която рискът е сведен до 20-те процента, които клиентите заплащат на момента.

Над половината от купувачите на жилища в България се опитват да придобият имот с отстъпка. Те правят сравнения, търсят по-добра цена, а съотношението цена-качество на имота става все по-важно. Купувачите имат време да избират, тъй като еуфорията на пазара от миналата година вече я няма. 54% от сделките при „Адрес“ завършват с отстъпка между 2% и 10%, съобщи Тенекеджиева и добави, че до отстъпка от 10% се стига в редки случаи за имоти, които са се задържали по-дълго време на пазара или от самото начало са били обявени на значително завишена цена от пазарните нива.

Тя коментира и данните за сделките с имоти през второто тримесечие, като отбеляза, че очакванията за слаби продажби между април и юни не са се сбъднали – ръстът спрямо първото тримесечие е с темповете от предишните години.

Същественото на пазара в момента е, че няма спекуланти, те са във фаза на изчакване, за да видят накъде ще поеме пазарът и дали ще има спадове на цените, отбеляза Тенекеджиева. Остават хората, които основно търсят жилище за собствено ползване – първо жилище, по-голям или по-малък имот.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.