Унгарските депутати свалят президента с промяна на конституцията

Унгарските депутати одобриха изменение на конституцията, с което се отстранява президентът, съюзник на Виктор Орбан, като по този начин изпълниха обещанието на министър-председателя Петер Мадяр за прекратяване на системата на националистическия му предшественик, предаде Bloomberg.

Законодателният акт, който изрично предвижда прекратяване на мандата на настоящия президент, бе приет с мнозинство от две трети, с което партията „Тиса“ на Мадяр разполага в парламента. Гласуването идва след изборите през април, които сложиха край на 16-годишното все по-авторитарно управление на Орбан.

Президентът Тамаш Сульок, който е изкарал на поста по-малко от три години от петгодишния си мандат, има пет дни, за да подпише закона и да определи политическата си съдба. Ако не го направи, това ще доведе до импийчмънт, заяви Мадяр пред депутатите в понеделник. Той беше обещал на избирателите да отстрани длъжностните лица, които са подкрепяли Орбан.

„Тиса" получи ясен, безпрецедентен мандат от две трети за разграждане на предишната система“, заяви Мадяр пред парламента преди гласуването. Той сравни президента и конституцията с политически мини, заложени с цел да се гарантира продължаващото политическо влияние на Орбан.

За разлика от Полша, където президентът се избира пряко и има право на вето върху правителствени решения, в Унгария държавният глава заема предимно церемониална длъжност.

Форинтът продължи да поевтинява след гласуването, като стойността му се понижи с 1% до 359,2 спрямо еврото, което го превърна във валутата с най-слабо представяне в световен мащаб.

Орбан, който остава лидер на „Фидес“, не беше в парламента, тъй като е бил заминал за Световното първенство по футбол. Той обеща да окаже съпротива, ако президентът бъде отстранен.

Партията на Орбан бойкотира заседанието в знак на протест срещу това, което нейният парламентарен лидер Гергели Гуляш определи като „безпрецедентно нарушаване“ на демократичните норми. След това Гуляш неочаквано подаде оставка от поста си, което задълбочи хаоса в бившата управляваща партия.

Тамаш Сульок по-рано отхвърли призива на Магяр да подаде доброволно оставка и заяви, че поправката представлява „явно нарушение“ на конституцията и ще създаде прецедент за отстраняване на независими длъжностни лица в бъдеще.

Той може да се опита да забави отстраняването си от длъжност, като отнесе законопроекта до Конституционния съд. Миналия месец съдиите отказаха да се произнесат по опита на Сульок да обяви предварително отстраняването му за неконституционно. Приетата в понеделник поправка на конституцията отстранява и председателя на съда, съюзник на Орбан, като въвежда възрастова граница от 70 години за съдиите.

Мадяр иска нов президент, избран с парламентарно мнозинство, да встъпи в длъжност до националния празник на 20 август.

Той е решен да избегне повторение на ситуацията в Полша, където през 2023 г. министър-председателят Доналд Туск триумфира над бившето националистическо правителство, подкрепяно от Орбан, но президентът на страната му попречи да реализира ключови промени.