Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX продължава да се колебае в тесни граници между 1250 и 1260 пункта.

Бенчмаркът се повиши с 0,17% до 1254,98 пункта в сесията в понеделник. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,62% до 235,23 пункта, BGTR30 нарасна с 0,26% до 1067,9 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,37% до 114,87 пункта.

Само индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 отчете спад в сесията – с 0,34% до 214,38 пункта.

Оборотът надвиши 5,8 млн. евро. „Еврохолд България“ е на първо място по оборот с близо 2,3 млн. евро. Следват акциите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с близо 579 хил. евро, „Синтетика“ с почти 355,6 хил. евро, „Република Холдинг“ с над 139,4 хил. евро и „Грийн Иновейшън“ с близо 85 хил. евро.

Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) са най-търгувани в сесията с 19 сделки, следвани от „Шелли груп“ с 15 сделки, „Сирма Груп“ с 13, „Химимпорт“ с 12 и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 11.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) оказаха най-силна подкрепа на SOFIX с ръст от 3,21%. Акциите на БФБ са на второ място по ръст от компонентите на индекса с 2,64%, а на ФНИБ са трети с 2,33%.

Същевременно акциите на „Еврохолд България“ са най-губещите от SOFIX със спад от 1,8%, следвани от „Шелли груп“ със спад от 0,86% и „Уайзър Технолоджи“ с 0,64%.

Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ са най-поскъпващите от индекса BGBX40 с ръст от 4,25%, следвани от „Трейс Груп Холд“ с 3,82%. „Грийн Иновейшън“ е най-губещата акция от индекса със спад от 7,58%, следвана от „Спиди“ със спад от 3,93% и „ЕМКА“ с 3,85%.

От акциите в състава на beamX тези на „ИмПулс Растеж“ поскъпват с 1,56%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 0,85%.