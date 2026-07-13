Девет европейски страни и Украйна създадоха коалиция за борба с балистичните ракети

Девет европейски страни и Украйна обявиха създаването на коалиция за разработване на антибалистични способности в Европа за защита на континента, предава Euronews.

„Смятаме, че защитата на Европа изисква глобално решение за интегрирана архитектура на противоракетната отбрана за възпиране и разгромяване на бъдещи ракетни заплахи“, се казва в съвместната декларация на Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна и Великобритания.

„Изправени пред балистичната заплаха, правим ясен избор – да защитим Украйна, за подсилим колективната си сигурност, да изградим Европа на отбраната“, написа френският президент Еманюел Макрон в Х.

Изявлението беше направено в кулоарите на срещата на „Коалицията на желаещите“, като най-малко 25 държавни и правителствени ръководители присъстват на събитието в Париж в понеделник и вторник, за да обсъдят подкрепата за Украйна и нарастващия натиск от Русия.

Преди срещата украинският президент Володимир Зеленски се срещна с Макрон, като заяви, че двамата са „обсъдили подробно положението на фронта и нуждите на Украйна в защита на народа си от атаките на Русия“.

„Важно е да укрепим Украйна, да засилим противовъздушната си отбрана и да ускорим развитието на антибалистичните способности на Европа“, заяви той и добави, че „Франция има точните способности и нужните модерни технологии, за да помогне“.

Срещата на върха, която се провежда в Париж и е съвместно ръководена с Великобритания, ще настоява за примирие и възобновяване на мирните преговори, съобщи френското президентство в петък.

Съюзниците имат за цел да укрепят възобновеното усещане за единство и сътрудничество в подкрепа на Украйна, заяви френското президентство.

Тези ангажименти се основават на обещанията, дадени на неотдавнашната среща на върха на Г-7 в Евиан и на срещата на НАТО в Анкара, където съюзниците приеха да изпратят военна помощ в размер на 70 млрд. евро на Киев през 2026 г.

Коалицията вече се разшири до 37 страни, чиито представители се срещат лично и чрез видеоконферентен разговор. Двете нови членки Молдова и Северна Македония трябва да участват в срещата в понеделник за първи път.

Кремъл критикува срещата, като я нарече „коалиция на воюващите“, в която лидерите „не искат мир“.

Тя се провежда ден преди националния празник на Франция, Деня на Бастилията.

Макрон, който говори пред въоръжените сили преди срещата на съюзниците на Украйна, заяви, че Европа ще защитава свободата и правата на всяка цена.

„Посланието, което изпращаме на света, е следното: Да, мирът е нашата цел. Да, ценим свободата и правата. И да, винаги сме готови да ги браним, дори с цената на кръв, ако е необходимо“, каза френският президент.

„За няколко години изградихме нови способности в Европа и организирахме стратегическо събуждане“, посочи Макрон и изтъкна, че „Европа става сила“, която е „готова да се защитава“.

Очаква се Зеленски да бъде в Париж в понеделник и вторник. Всички лидери трябва да присъстват на военния парад на „Шанз-Елизе“ в центъра на Париж на националния празник на страната.