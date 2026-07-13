Wall Street е на червено, а петролът поскъпна рязко поради напрежението за Ормузкия проток

Американските борсови индекси отбелязаха понижения в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възстановява морската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, което доведе до рязко поскъпване на петрола, предаде CNBC.

Широкият борсов измерител S&P 500 загуби 0,79% и приключи сесията на ниво от 7515,34 пункта, докато технологичният бенчмарк Nasdaq Composite спадна с 1,55% и затвори на ниво от 25 873,18 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпи със 138,37 пункта, или 0,26%, до 52 498,64 пункта.

„Възстановяваме ИРАНСКАТА БЛОКАДА, наречена така, защото тя просто не позволява на иранските кораби или клиенти да влизат или да излизат“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

„От този момент нататък САЩ ще бъдат известни като „ПАЗИТЕЛЯ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК“, но в това си качество и в името на СПРАВЕДЛИВОСТТА ще получават възстановяване в размер на 20% от стойността на всички превозвани товари, за да покрият всички разходи, необходими за осигуряването на безопасност и сигурност в този изключително нестабилен район на света“, написа още той.

След публикацията цените на петрола скочиха, като фючърсите на американския лек суров петрол West Texas Intermediate поскъпнаха с 9,4% и надхвърлиха 78 долара за барел. Фючърсите на сорта Брент отбелязаха ръст от 9,6% до над 83 долара за барел.

Напрежението ескалира, след като през уикенда Иран и САЩ си нанесоха взаимни въздушни удари. Техеран атакува американски обекти в няколко държави от Персийския залив и обяви Ормузкия проток за затворен, въпреки че в неделя Тръмп оспори това твърдение, като заяви, че ключовият морски път остава отворен за търговски трафик. В събота Тръмп нареди въздушни удари срещу Иран, след като Техеран атакува търговски кораб, преминаващ през пролива.

„Пазарът ще се движи в тесни граници, докато не се намери истинско решение в Близкия изток“, коментира Бен Фултън, главен изпълнителен директор на WEBs Investments.

Акциите на компаниите от сектора на полупроводниците бяха под натиск. Котираните в САЩ акции на SK Hynix поевтиняха с 9% след дебюта на южнокорейския производител на чипове на борсата Nasdaq в петък, когато цената им скочи с 13%.

Цената на книжата на Micron Technology спадна с 4%, а на тези на Sandisk се срина с 12%. Акциите на Seagate Technology отбелязаха намаление на цената от 5%. Advanced Micro Devices записа спад от 4%, а Intel – понижение от 6%.

„Имам чувството, че част от промяната е изпреварила самата себе си“, каза още Фултън, като добави, че все още смята, че търговията, свързана с изкуствения интелект, в крайна сметка е „жива и здрава“.

Очакванията за сезона на отчетите са високи. Според FactSet анализаторите оценяват, че печалбите на компаниите от състава на S&P 500 за второто тримесечие са нараснали с над 23% на годишна база.

Във вторник сутринта се очаква публикуването на доклада за индекса на потребителските цени (CPI) за юни. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват общият индекс да отбележи спад от 0,2% на месечна база, но ръст от 3,8% на годишна база.

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш също трябва да се яви във вторник пред Комитета по финансови услуги на Камарата на представителите, за да даде показания по повод полугодишния доклад на централната банка за паричната политика.

Освен това акциите на големите американски банки – JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup, отбелязаха понижения в очакване на финансовите си резултати тази седмица. Предстои и оповестяването на тримесечните резултати на Netflix, Johnson & Johnson и UnitedHealth.

Доходността по американските държавни ценни книжа се повиши в понеделник, като тази по 10-годишните облигации добави над 4 базисни пункта до 4,614%. Доходността по 2-годишните ДЦК нарасна с над 6 базисни пункта до 4,269%, а по 30-годишните – с 3 базисни пункта до 5,101%.

Златото поевтиня след публикацията на Тръмп за възобновяването на морската блокада срещу Иран. Спот цената на благородния метал спадна с 3,1% до 3991,56 долара за тройунция, отбелязвайки понижение за втора поредна сесия. Фючърсите на златото в САЩ поевтиняха с 2,6% до 4005,70 долара за тройунция.

„Цените на петрола се повишават заради конфликта в Близкия изток, а освен това съществува вероятност Федералният резерв да затегне монетарната си политика. Това е лоша новина за активите с нулева доходност като златото“, коментира Фавад Разакзада, пазарен анализатор в Forex.com.

Доларовият индекс, който отразява курса на зелените пари спрямо шест други основни валути, отбеляза ръст от 0,3% до ⁠101,24 пункта. Еврото отбеляза спад от 0,2% до 1,1386 долара, а британската лира се понижи с 0,4% до 1,3357 долара.