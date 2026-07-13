ЕК планира да мобилизира близо 900 млн. евро за възстановяване на Ивицата Газа

Европейската комисия (ЕК) засилва международната подкрепа за палестинците, като поставя началото на мащабна инициатива за ранното възстановяване на Ивицата Газа. Брюксел обяви създаването на Team Gaza Initiative. С инициативата ЕК иска да мобилизира 883,6 млн. евро за възстановяване на основните услуги и инфраструктурата, като осигури по-тясна координация между международните донори.

Инициативата беше представена по време на второто заседание на Палестинската донорска група в Брюксел, съпредседателствано от европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица и палестинския премиер Мохамад Мустафа. В срещата участваха представители на 65 държави, международни организации и финансови институции.

Team Gaza Initiative обединява финансовите ангажименти на Комисията, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Световната банка и 13 държави – Испания, Дания, Великобритания, Германия, Норвегия, Финландия, Италия, Нидерландия, Франция, Япония, Швейцария, Швеция и Белгия. Австралия и Канада са заявили намерение също да се присъединят към инициативата.

Средствата ще бъдат насочени към проекти за възстановяване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, управление и извозване на строителни отпадъци, възстановяване на здравната система, енергийна инфраструктура, земеделие и продоволствена сигурност.

Комисията посочва, че инициативата стъпва върху съвместната оценка на щетите и потребностите в Ивицата Газа, публикувана през април 2026 г. от Европейския съюз (ЕС), Организацията на обединените нации (ООН) и Световната банка.

По време на посещението си в Израел и Палестина комисарят Дубравка Шуица е постигнала принципно съгласие с израелските власти за реализацията на два приоритетни проекта в областта на управлението на отпадъците и водния сектор в Ивицата Газа. Те са били обсъдени за първи път с международните партньори по време на донорската среща в Брюксел.

Подкрепа за Палестинската власт

Освен новата инициатива, ЕК разширява и финансовата подкрепа за Палестинската власт чрез механизма PEGASE, който ЕС използва от 2008 г. за прозрачно предоставяне на средства. По време на срещата са подписани нови споразумения за 41,7 млн. евро допълнителни вноски от държавите членки.

Това финансиране е отделно от вече обявения ангажимент на Европейската комисия да предостави 310 млн. евро чрез PEGASE през 2026 и 2027 г.

От създаването си механизмът е осигурил общо 3,8 млрд. евро подкрепа за палестинското население.

Финансовата помощ е обвързана с реформи, като се иска подобряване на управлението на публичните финанси, реформи в държавната администрация, мерки за подобряване на бизнес средата, дигитализация на публичните услуги, модернизация на водната и електроразпределителната инфраструктура, реформи в социалната система и образованието.

Инициативите са част от приетата през април 2025 г. тригодишна европейска програма за възстановяване и устойчивост на Палестина на стойност 1,6 млрд. евро.

От 1994 г. насам ЕС е предоставил близо 30 млрд. евро помощ за палестинците.