Върви се към създаване на нова управленска структура за Ивицата Газа

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че скоро ще бъде създадена нова управленска структура за Ивицата Газа, която ще се състои от международен съвет и група палестински технократи. След това на територията ще се разположат чуждестранни войски в момент, когато САЩ се надяват да затвърдят крехкото примирие след войната, предава Ройтерс.

Рубио заяви на пресконференция в края на годината, че статуквото в Ивицата Газа е неустойчиво. Израел продължава да нанася удари по цели на управляващата анклава групировка "Хамас". Въоръжената група е възстановила контрола си след мирното споразумение от октомври, сключено с посредничеството на администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Ето защо имаме чувството, че е спешно да доведем първата фаза до пълно завършване, а именно създаването на Съвета за мир и създаването на палестинската технократична власт или организация, която ще бъде на място, а скоро след това ще дойдат и стабилизационните сили", каза Рубио. Той добави, че напоследък е постигнат напредък в намирането на палестинци, които да се присъединят към групата технократи, и увери, че Вашингтон се стреми да създаде управленските органи "много скоро", но не посочи конкретен график.

Рубио говори, след като Централното командване на САЩ организира конференция в Доха тази седмица с партньорски държави за планиране на Международните сили за стабилизация за Ивицата Газа. Двама американски представители коментират пред информационната агенция, че международните войски могат да бъдат разположени в анклава още следващия месец, след като Съветът за сигурност на ООН гласува през ноември да упълномощи силите.

Все още не е ясно как ще бъде разоръжена екстремистката група "Хамас", а страните, които обмислят да предоставят войски за стабилизационните сили, се опасяват, че бойци на групировката ще нападне техните войници.

Рубио не уточнява и кой ще отговаря за разоръжаването на "Хамас". Той призна, че страните, които предоставят войски, искат да знаят какъв е конкретният мандат на стабилизационните сили и как ще бъдат финансирани.

"Мисля, че им дължим още няколко отговора, преди да можем да помолим някого да поеме твърд ангажимент, но съм много уверен, че имаме редица държави, които са приемливи за всички страни в този конфликт и които са готови да се включат в стабилизационните сили", подчерта Рубио, като отбеляза, че Пакистан е сред страните, които са проявили интерес.

Установяването на сигурност и управление е ключово за привличането на донори, които да платят за възстановяването на Ивицата Газа, добави Рубио.

(БТА)