Европейските индекси първо поеха назад, но затвориха почти без изменения

Основните индекси на европейските фондови борси се възстановиха от по-ранните понижения в сесията в понеделник и затвориха почти без изменения, въпреки че акциите на технологичните компании последваха отстъплението в сектора в глобален план.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори със символичен спад малко под нулевата линия, като регионалните борси и различните секторите показаха разнородна картина, пише CNBC.

Лондонският FTSE 100 затвори без промяна, докато френският CAC 40 отбеляза ръст от 0,3%, а германският DAX записа леко повишение.

Технологичните акции изостанаха от общия индекс, като приключиха деня с понижение от 0,5%.

Спадът на цените на технологичните акции и в туристическия сектор беше компенсиран от ръста в енергийния сектор, подкрепен от по-високите цени на петрола.

Книжата в туристическия сектор бяха повлияни негативно от представянето на авиокомпании като Ryanair Plc и International Consolidated Airlines Group SA.

Слабият старт на седмицата продължава нестабилното движение на акциите. Миналата седмица Stoxx Europe 600 отбеляза спад от 1,8% – първата му седмична загуба за последните пет седмици – на фона на опасения, че ескалиращото напрежение между САЩ и Иран ще подхрани инфлацията. Тази седмица започва активно сезонът на финансовите отчети за второто тримесечие, като сред компаниите, които ще оповестят резултатите си, са и луксозните марки Burberry Group Plc и Richemont SA.