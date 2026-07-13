Д. Делчев: Криптоактивите на българските клиенти на борсата Binance не са под риск

Криптоактивите на българските клиенти на борсата Binance не са под риск, докато тя е финансово стабилна, а няма данни за обратното. Като една от големите борси в света тя продължава да оперира ежедневно. Това коментира Димитър Делчев, учредител на ПАН Блокчейн асоциация, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Самата криптоборса предлага бърз и лесен начин за изтегляне на криптоактивите към други адреси, студени портфейли или други лицензирани борси, затова на този етап няма сериозна опасност, добави Делчев. Но уточни, че това е информацията към момента и не може да се предвиди какво ще се случи след време.

В края на юни Binance, която остана без лиценз за работа в ЕС и няма право да обслужва клиенти в рамките на съюза от 1 юли тази година, реши да оттегли заявлението си за лиценз по европейския регламент MiCA (регламента относно пазарите на криптоактиви – бел. ред.) пред Гръцката комисия по капиталовите пазари и да продължи процедурата по лицензиране в друга държава членка на ЕС.

До момента нито гръцкият регулатор, нито Binance са дали публична информация на какво се дължи изтеглянето на докуменитите от криптоборсата, отбеляза Делчев. Проблемите при подобен тип сложни процедури за лицензиране на базата на регламента MiCA може да се коренят в самия начин на функциониране на Binance, репутацията на хората, които ръководят борсата на международно ниво, начина, по който се структурират процедурите за борба с изпирането на пари, начина за осъществяване на вътрешни или външни одити, добави той.

В европейските страни вече има над 300 лицензирани играчи, които могат да предлагат криптоуслуги, включително лицензирани борси за търговия с криптоактиви. В България Комисията за финансов надзор (КФН) е издала до момента два лиценза на доставчици на криптоуслуги, каза гостът и добави, че в това отношение България се движи добре.

В Гърция, откъдето Binance изтеглиха документите си, няма нито един лицензиран доставчик на криптоуслуги или издател на криптоактиви, обяви събеседникът.

Идеята на регламента MiCA е компаниите, които предоставят криптоуслуги на европейските потребители, да са прозрачно управлявани, репутацията на хората, които ги ръководят, да е достатъчно добра, процедурите към клиентите им да са издържани, така че за европейския потребител да има гаранция, че утре няма да изгуби парите си, изтъкна Делчев. Но призна, че в процедурата има и голяма доза бюрокрация, която притеснява играчите на криптопазара, тъй като те са свикнали със свободен пазар и търговия. Така се стига до сблъсък между желанията на борсовите играчи и желанието на европейските органи да регулират повече.

Според събеседника Binance, като най-голямата криптоборса в ЕС, най-вероятно разполага с мехнизми за вътрешен контрол, които гарантират надлежна проверка на клиентите и предотвратяване на престъпления като изпиране на пари и финансиране на тероризма. Не е известно криптоборса да е оперирала, без да прилага тези процедури, добави той. Освен това компании с подобен мащаб вероятно прилагат и сериозна саморегулация, за да избегнат проблеми с държавни или европейски ограни, които се борят с тероризма, корупцията и изпирането на пари, посочи Делчев.

За европейските и националните регулатори проблем би било, включително ако една компания няма достатъчно служители, които вътрешно да проверяват всяка трансакция. Но от Binance твърдят, че 1500 служители са били ангажирани в Гърция с осигуряването на лиценза. Криптоборсата не се отказва изцяло от европейския лиценз, а съобщи, че ще смени държавата, в която ще се лицензира, като това е намек за спречкване конкретно с гръцкия надзорен орган, отбеляза събеседникът.

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