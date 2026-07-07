Биткойнът балансира цената между подкрепата на Тръмп и продажбите на Strategy

Цената на биткойна е на зелено във вторник, след като през предходния ден американският президент Доналд Тръмп изрази нова подкрепа за криптовалутата, съобщава CNBC.

Движението е налице, след като по-рано през деня биткойнът се насочи стремглаво към 60-те хил. долара, след като стана ясно, че компанията трезор Strategy е продала част от активите си за втори път тази година. Минути след 13:30 ч. българско време най-старата криптовалута се разменя за 63 232 долара, което е ръст от 0,6%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„Ами... станах голям криптофен“, каза Тръмп на пресконференция в понеделник, отговаряйки на въпрос за това дали биткойнът може да бъде добавен към наскоро стартираните Trump Accounts. Това са специални сметки, открити през празничния за САЩ уикенд, които позволяват на деца да ги използват за трупане на дългосрочни спестявания.

Коментарите на Тръмп бяха добре дошъл тласък за криптоинвеститорите в понеделник. Според Barclays зашеметяващата промяна в стратегията на Strategy на Майкъл Сейлър е повлияла на пазарните настроения през последните седмици. Сейлър бе известен с максимата си за непродажба на биткойни.

Strategy продаде още биткойни

В регулаторен документ от понеделник стана ясно, че Strategy е продала биткойни на обща стойност 216 млн. долара. Трансакцията е най-голямата продажба на биткойни на компанията, откакто тя започна да изгражда своя резерв през 2020 г. и е едва третата изобщо, съобщава Bloomberg.

„Цялата инвестиционна теза на Strategy беше изградена върху публично обещание никога да не продава“, посочва анализаторът на Barclays Аджай Раджахякша в понеделник в бележка до клиентите. „Когато продадоха – дори минимално количество – и след това обявиха нова рамка за своята политика, позволяваща по-нататъшни продажби за „целите на разпределението на капитала“, това беше значителен удар върху настроенията“, допълва той.

Strategy е продала биткойни на стойност приблизително 80,8 млн. долара на средна цена от 59 256 долара за токен между 29 и 30 юни, според регулаторния документ. След това са били продадени монети за още 135,5 млн. долара в отделна серия трансакции от 1 до 5 юли.

Това свежда активите ѝ до 843 775 биткойна на стойност около 52,1 млрд. долара към момента. Средната цена на токен на компанията сега е 75 476 долара.

Strategy за първи път обяви преминаването си към корпоративна политика, която ще ѝ позволи да продаде част от биткойните си, през май. Компанията съобщи за продажба на биткойни на стойност над 2 млн. долара на 1 юни, което е първата ѝ продажба от 2022 г. насам.

Оттогава биткойнът се търгува предимно в диапазона от 60 до 70 хил. долара. На 24 юни монетата за кратко спадна до приблизително 59 хил. долара, или най-ниското си ниво от 10 октомври 2024 г.