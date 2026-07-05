Армията инвеститори на дребно, която напуска биткойна, носи нова пазарна тревога

Биткойнът прекара години в опити да се отърве от репутацията си на актив за спекулативни търговци на дребно. Последната му разпродажба разкрива компромиса, който трябваше да бъде направен: Wall Street донесе мащаб и легитимност, но купувачите на дребно, които някога помогнаха за абсорбирането на резките спадове, до голяма степен изчезнаха, пише Bloomberg в материал.

Пулът от нови купувачи на дребно до голяма степен е пресъхнал, точно когато институционалното търсене започва да губи инерция, според Deutsche Bank AG. Вместо да се оттеглят към парите в брой, много инвеститори се насочват към инвестиции, свързани с изкуствен интелект (АІ), изтегляйки капитал от цифровите активи.

„Пределният купувач (който е готов да плати близо до настоящата цена, но при леко поскъпване би бил по-склонен да се откаже, бел. ред.) вече не е инвеститор на дребно, а разпределя средства в ETF или е компания трезор – и все по-често същият този инвеститор претегля биткойна спрямо АІ“, посочва Марион Лабур, анализатор на Deutsche Bank. „Когато тези участници се оттеглят или се преместят другаде, спадът е по-бърз и по-механичен, отколкото в предишни цикли, задвижвани от търговията на дребно“, допълва тя.

Обратът е факт на фона на възприемането на по-строга парична политика от Федералният резерв, като някои икономисти очакват две допълнителни увеличения на лихвените проценти тази година. Тази промяна заплашва да обърне попътния вятър на ликвидността, който подкрепяше рисковите активи през последните години.

Поевтиняването на биткойна в проценти. Графика: Bloomberg LP

Инвеститорите са изтеглили над 6 млрд. долара от биткойн борсово търгувани фондове (ETF-и), отбеляза Лабур, най-дългата губеща серия от 2024 г. Търсенето на ETF-и се превърна в ключов двигател на ценовото движение на биткойна, добави тя, което означава, че отливът на капитал сега усилва ценовите спадове по същия начин, по който притокът преди това е подхранвал ралитата.

Променя се и начинът, по който пазарът реагира на лошите новини. Продажбата на 32 биткойна от Strategy Inc. през юни – първото им продаване от 2022 г. насам – съживи опасенията, че корпоративните притежатели с висок ливъридж в крайна сметка биха могли да станат продавачи, а не купувачи. Въпреки че трансакцията беше незначителна спрямо активите на компанията, тя имаше символична тежест.

И макар компанията оттогава да възобнови покупките, според Deutsche Bank епизодът подчертава нарастващата чувствителност на пазара към институционални действия.

Според банката капиталът, напускащ криптовалутите, все по-често намира нов дом, вместо да стои настрана. Очаква се най-големите американски хиперскейлъри (мащабни компании за облачни изчисления, които предлагат инфраструктура, съхранение, услуги, бел. ред.) да похарчат над 700 млрд. долара за АІ инфраструктура тази година. Ако тази ротация се окаже структурна, а не временна, съпротивлението върху търсенето на криптовалути може да надживее предишните спадове.

„Криптоакциите и акциите на растежа споделят един и същ пределен купувач – инвеститори, търсещи ръст в активи с висока волатилност – така че когато доверието спадне, рискът намалява едновременно в цялата кошница“, посочват от банката.

Резултатът е биткойн пазар, движен по-малко от ентусиазма на инвеститорите на дребно, отколкото от разпределението в портфолиото. Wall Street помогна за превръщането на криптовалутата в мейнстрийм актив, но с влошеното участие на дребно, цените все повече се формират от потоците от институционални фондове, макроикономическите очаквания и конкуренцията от страна на изкуствения интелект за инвеститорски капитал, оставяйки пазара потенциално по-уязвим, когато тези инвеститори се насочат към излизане.

За катализатор на растежа Стив Кърц, глобален съ-ръководител за дигитални активи в Galaxy, очаква положителни развития извън Белия дом.

Пазарните наблюдатели са се насочили към т. нар. Clarity Act, който би утвърдил Комисията за търговия със стокови фючърси като основен регулатор за големи части от криптоиндустрията, докато Комисията по ценни книжа и борси би запазила правомощията си върху цифровите ценни книжа.

„Нещата са много тактически ориентирани във Вашингтон в момента и макар всички да оценяват вероятността на законите като Clarity Act, реалността е, че има намерение това да се свърши и има законодателен календар“, посочва Курц.