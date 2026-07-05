Евтиният петрол е втори шанс за германската икономика да се върне към растеж

В понеделник (6 юли) германското правителство ще представи пакет от мерки и реформи за насърчаване на ръста, пише Bloomberg. Мярката е насочена към бизнеса и цели гъвкавост на пазара на труда, облекчени правила за срочи договори и данъчни облекчения при обезщетения за прекратяване на трудовите договори.

Има и още стимули чрез намаляване на бюрокрацията и по-бързо издаване на разрешителни, допълва още агенцията.

Пакетът ще бъде публикуван само дни преди разпространението на статистическите данни за развитието на германската икономика през май. Планирани са доклади за развитието на фабричните поръчки, промишленото производство и износа в последния пълен месец от войната в Близкия изток. Според Bloomberg по този начин по-пълно ще може да се оцени и ефектът на въздействието от конфликта върху Германия.

Спадът на цената на петрола е нов шанс за икономиката на страната да се "улови попътния вятър" и заедно с предлаганите стимули да се тръгне към "годината на растежа", както определи 2026 канцлерът Фридрих Мерц.

Според Бундесбанк германската икономика ще запише ръст от 0,5% през тази година, което е най-доброто постижение от пандемията от коронавируса насам. От банката обаче посочват, че Германия има по-голям потенциал.

Анализатори казват пред Bloomberg, че очакват умерен ръст до края на годината, подкрепен от увеличените разходи за отбрана и инфраструктура. Но високите цени на енергийните продукти могат да огранчат ръста.

Очакванията са статистиката да покаже смесена картина за май - възстановяване на поръчките, без промяна при промишлеността и спад на износа за първи път през тази година. Петък (10 юли) ще е показателен за инфлацията и дали действително ще се потвърдят прогнозите за по-нисък от очакваното ръст на потребителските цени.