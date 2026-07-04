Тейлър Суифт се омъжи в рокля на Dior и донесе успех на LVMH

На сватбено тържество, което се пазеше в такава тайна, че размяната на обети се състоя с военна охрана на спортната зала, едни от първите съобщения бяха за модния избор на младоженците – Тейлър Суифт и Травис Келс бяха облечени в създадени специално за тях тоалети на Dior Haute Couture на сватбата си в петък, пише Wall Street Journal.

Суифт съчета изработената по поръчка рокля на Джонатан Андерсън с бижута на Cartier, а младоженците носеха създадени специално за тях обувки на Christian Louboutin, потвърдиха трите компании.

„Това е първата сватбена рокля на дизайнера за световна знаменитост“, съобщи дългогодишният пиар на Суифт Трий Пейн в изявление относно поръчката за Dior.

36-годишната Суифт се омъжи за 36-годишния Келс на церемония в петък, водена от комика Адам Сандлър, в спортния комплекс Madison Square Garden в Ню Йорк. Избран заради мерките за сигурност и коридорите, позволяващи незабелязано пристигане и напускане, улиците около комплекса бяха затворени с разрешение от 3 юли, така че булката, младоженецът и гостите, сред които Джиджи Хадид, Селена Гомес, Карли Клос и Хю Грант, да останат защитени от хорските погледи.

Dior, перлата в короната на Moët Hennessy Louis Vuitton, управлявана от главния изпълнителен директор Бернар Арно, се опитва да освежи емблематичните си модни предложения под ръководството на творческия директор Андерсън, първия в историята дизайнер, който управлява подразделенията за дамска, мъжка и висша мода.

Сред предишните младоженки, избрали Christian Dior – основаната през 1946 г. от дизайнера със същото име модна къща, са кринцеса Каролина Монакска, моделът Миранда Кер при сватбата ѝ с главния изпълнителен директор на Snap Ивън Шпигел, и първата дама на САЩ Мелания Тръмп за сватбата ѝ с президента Доналд Тръмп през 2006 г.

Суифт, която е известна с това, че се отказва от личен стилист и залага на свой собствен стил, често съчетаващ дизайнерски и по-обикновени тоалети, използва модния си избор, за да изпраща загатки и т. нар. „великденски яйца“ на верните си почитатели. Бижутата на Cartier присъстват в баладата ѝ Elizabeth Taylor от новия ѝ албум The Life of a Showgirl.

41-годишният Андерсън, който е роден в Северна Ирландия, е работил в тясно сътрудничество със Суифт и Келс за създаването на сватбените тоалети, съобщи Пейн.

Андерсън беше творчески директор на модната марка Loewe, част от LVMH, от 2013 до 2025 г., като си спечели широко признание от критиката и търговски успех чрез съчетаването на оригинални идеи и въображение в марката за кожени изделия с дълга история. Той беше назначен за творчески директор на Dior през пролетта на миналата година.