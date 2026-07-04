Сигналите в КЗК са нараснали четирикратно през последната година

Получените сигнали в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) растат четирикратно през последната една година, съобщи председателят ѝ Росен Карадимов пред БНТ, цитиран от пресцентъра на КЗК. Това по думите му е сигнал за възстановеното доверие към оглавяваната от него институция.

„Този ръст е показателен в две посоки – от една страна, КЗК вече е видима институция, към която гражданите и бизнесът се обръщат с доверие, а от друга – той е симптом за натрупани проблеми и дефицит на държавност в редица обществени сфери. Получаваме множество сигнали, които дори не са в нашата компетентност, но хората ги изпращат до нас, защото очакват институционална реакция“, посочи Карадимов и подчерта, че КЗК е регулаторен, а не контролен орган.

“Нашата задача е да навлизаме в дълбочината на процесите, да анализираме причините за нарушенията на конкуренцията и чрез експертните си анализи да предлагаме решения, които подобряват функционирането на цели сектори на икономиката“, заяви Карадимов, според когото този подход е залегнал в основата на работата на КЗК през изминалата година в секторите на храните, горивата, фармацията и обществените поръчки.

Председателят на КЗК наблегна върху секторния анализ на веригата за доставки на хранителни стоки, който проследява причините за дисбалансите по цялата верига – от производителя до крайния потребител. Анализът, по думите му, показва сериозни структурни дисбаланси, при които българските земеделски производители се намират в значително по-слаба пазарна позиция.

В резултат на анализа КЗК изготви пакет от 19 конкретни мерки и препоръки към изпълнителната и законодателната власт за подобряване на конкурентната среда в сектора, посочи Карадимов.

Паралелно с това той изтъкна, че Комисията вече образува производства срещу две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики, а впоследствие започна предварително проучване срещу други две търговски вериги. В резултат от анализа КЗК започна и ревизия на вече разрешена концентрация на пазара на млечни продукти между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, за да се провери дали придобиващата компания изпълнява заявените ангажименти, които са били основен мотив за разрешаване на сделката. КЗК наложи и санкция от близо 310 хил. евро на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукт, който съдържа над 95 процента немлечни мазнини, като масло.

Росен Карадимов изнесе и справка за работата на КЗК през последната година по Закона за обществените поръчки, където са образувани над 1100 производства, а КЗК е постановила близо 950 акта.

Сред основните приоритети остава противодействието на тръжните манипулации и картелните споразумения между участници в обществени поръчки, които ограничават конкуренцията и водят до неефективно разходване на публични средства. В момента Комисията води осем производства за предполагаеми тръжни манипулации и са постановени над 950 акта, посочи Росен Карадимов.