Силното търсене на изкуствен интелект затяга пазарите на центрове за данни в света

Глобалната надпревара за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект бързо изпреварва възможностите на света да осигури нов капацитет от центрове за данни, като затяга пазарите от Северна Вирджиния до Сингапур и тласка свободните площи до историческо дъно въпреки безпрецедентния строителен бум, пише онлайн изданието World Property Journal.

Наличностите от центрове за данни в света са се увеличили с 25% през миналата година до 16 гигавата на 16-те най-големи пазара в света през първото тримесечие на тази година, сочат данни на консултантската компания CBRE от новия ѝ доклад „Тенденции при центровете за данни в света“. Въпреки че строителните компании прибавят рекордни нива нов капацитет, търсенето нараства още по-бързо и намалява средните свободни площи до 6,7% спрямо 8,3 на сто година по-рано.

Дисбалансът показва как силният растеж на изкуствения интелект променя глобалната цифрова инфраструктура, като принуждава доставчиците на облачни услуги, технологичните компании и наемателите да си осигуряват капацитет години по-рано на фона на нарастващите притеснения за наличностите на енергия и ограниченията пред строителството.

„Търсенето в света изпреварва дори агресивните ръстове на новото предлагане“, коментира Пат Линч, изпълнителен управляващ директор на отдел „Решения за центровете за данни“ в CBRE. „Компаниите вече не могат да допускат, че ще си осигурят капацитет, ако имат нужда от него“, допълва той.

САЩ остават епицентъра на растежа. Северна Вирджиния, Атланта, Далас-Форт Уърт и Чикаго са прибавили общо близо два гигавата нов капацитет през последните 12 месеца, което съставлява увеличение с 33%. Това е четвърта поредна година на двуцифрен растеж.

Дори този ръст на строителството не е помогнал за успокояване на пазара.

Свободните площи са намалели до едва 0,3% в Северна Вирджиния, най-големия хъб за центрове за данни в света, и до 1,8% в Далас-Форт Уърт, тъй като големите облачни оператори и разработчици на изкуствен интелект агресивно усвояват новите наличности. Нетното усвояване на големите пазари в САЩ е достигнало рекордните 2,236 мегавата, което е ръст с 34% спрямо година по-рано.

Тенденциите на международните пазари са сходни. В Латинска Америка наличностите от центрове за данни в Сао Пауло, Богота, Керетаро и Сантяго са нараснали с 41% на годишна база до капацитет от над 1 гигават. Но търсенето от световни доставчици на облачни услуги и оператори в областта на изкуствения интелект продължава да поема новите площи почти веднага след излизането им на пазара.

Европа усаща още по-силен ръст на търсенето. Наемната дейност в региона е нараснала с 90% спрямо нивата през първото тримесечие на 2025 г., а водещи са Франкфурт и Лондон, двата пазара вече трябва да се справят с остри ограничения в наличностите на терени и енергия.

В същото време пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион стават все по-труднодостъпни за наемателите. Наличният капацитет в региона е намалял почти наполовина през миналата година, като непосредствено налични са едва 248 мегавата. Големите съседни площи стават особено оскъдни на ключови пазари като Сингапур.

Нарастващият интерес към AI изчислителна мощност променя и вида на съоръженията, които изискват наемателите. Операторите все повече търсят големи комплекси, способни да подкрепят работни натоварвания с висока плътност и голямо потребление на енергия, свързани с усъвършенствани системи за обучение и извличане на заключения в областта на изкуствения интелект.

Но успокоението от строителството в бъдеще може да остане ограничено.

До края на 2025 г. около 80% от капацитета в центровете за данни в етап на строеж на четирите най-големи пазара в САЩ вече са били наети предварително, сочат данните на CBRE. Това оставя малко налични спекулативни мощности за бъдещи наематели.

Наличието на енергия се очертава като най-значителното препятствие пред сектора.

Ограниченията на електропреносната мрежа, забавянето в преносната инфраструкутра и дългите процеси на одобрение от комуналните дружества забавят строителството на много от най-големите пазари в света, включително Северна Вирджиния, Чикаго, Лондон и Франкфурт. В САЩ се очаква тези ограничения да удължат времето за строителство и да ограничат съществен ръст на предлагането до края на десетилетието.

Със затягането на наличностите ценовата сила се измества решително към собствениците и операторите.

Към момента наемите в Чикаго са най-високите сред големите пазари на центрове за данни в САЩ, като цените варират между 200 и 230 долара за киловат месечно за средни по размер проекти. Средните наеми на пазара са нараснали с близо 15% през миналата година.

„Ограничената енергия, терените и инфраструктурата забавят строителството и поддържат свободните площи близо до нула на някои ключови пазари в САЩ“, казва Гордън Долвен, ръководител на отдела за анализи на центровете за данни за Северна и Южна Америка в CBRE. „Ограниченията за предлагането ще продължат да повишават цените и да пренасочват инвестиции към пазари, които могат да се разрастват по-бързо“, допълва той.

За инвеститорите, строителните и технологичните компании посланието става все по-ясно – в ерата на изкуствения интелект достъпът до енергия, а не до капитал може да е най-ценната суровина в сектора на центровете за данни в света.