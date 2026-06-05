Експерт: България има предпоставки за един или няколко центъра за данни

България има предпоставки за позициониране на един или няколко съществени центрове за данни, коментира Явор Костов, експерт по недвижими имоти, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Според него е важно държавата и технологичната индустрия да положат заедно усилия за привличането им, тъй като това ще даде нови възможности на технологичния бизнес.

Центровете за данни са фабрики за производство и обработка на данни, които са днешното атомно оръжие – който разполага с данни, ще може да работи с тях и да ги използва, коментира Костов.

Центровете за данни създават висока заетост на среден и експертен персонал, като в изграждането на един център за данни може да са ангажирани между 1000 и 1500 души. Освен това се подобрява инфраструктурата около него.

Тенденциите в днешно време е да се строят центрове за данни с мощност от над 50 мегаватчаса, докато до момента центровете за данни в България са значително по-малки – от един до над шест мегаватчаса, посочи гостът. И допълни, че центровете за данни са скъпи съоръжения. Един център за данни спокойно може да надхвърли 20-30 пъти цената на квадратен метър на друг вид имот. Ако един квадратен метър струва 1500 евро, квадратен метър в център за данни може да достигне 20 хил.-30 хил. евро.

Превърнато в данъци, това може да има огромен ефект за местната общност, изтъкна Костов. В един център за данни може да работят между 100 и 150 души висококвалифициран персонал и те създават нова общност около него, като влияят индиректно на жилищния пазар и директно на инфраструктурата около центъра с изграждане на нови кабелни трасета, нови подстанции, които обслужват целия район, нова пътна и пожарна инфраструктура, коментира той.

Новият център за данни с капаците от 50 мегаватчаса, който се изгражда във Франкфурт от голяма технологична компания, отделя топлина, която ще захранва 600 домакинства в района. Това е пример как правилното управление на недостатъците на центровете за данни води до позитиви, изтъкна Костов.

Освен това модерните технологии за охлаждане не изискват много вода и целият процес може да се рециклира. Това прави днешните центрове за данни по-устойчиви проекти от построените преди 15-20 години, добави той.

Според него ринговете около София и Пловдив са подходящи локации за изграждане на центрове за данни, но в Централна и Северна България също има предпоставки за подобни проекти.

Костов очаква, че в широк периметър около центъра за данни ще се стигне до повишаване на цените на жилищата поради нарасналото търсене от нови хора, които ще участват в изграждането му, и по-малкия брой хора, които ще работят там.

Според него в България могат да се позиционират между пет и шест центъра за данни, които няма да са от най-големите по размери, но ще бъдат достатъчно значими.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.