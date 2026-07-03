Сделките с имоти в някои големи градове у нас се върнаха на нивата от пандемията

Сделките с имоти в големите градове в България и на национално ниво продължават да отбелязват спадове и през второто тримесечие на годината. Те намаляха и през първото тримесечие след много активния пазар през 2025 г. преди присъединяването на България към еврозоната.

В повечето големи градове и в страната като цяло сделките се връщат на нивата си от пандемията от Covid-19.

Всички големи градове в страната, с изключение на Пловдив, отбелязват двуцифрен спад на изповяданите сделки с имоти през второто тримесечие, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.

Лидери в негативната класация са двата големи града по Черноморието Бургас и Варна с понижения от съответно 23,9% и 16,7% на годишна база през второто тримесечие. Те отчитат най-голямото свиване на вписаните сделки с имоти и за първата половина на годината от съответно 21,3% и 18,9%. В Бургас сделките достигат най-ниското си ниво от 2023 г. насам, а във Варна - от 2020 г., когато началото на пандемията от Covid-19 замрази имотния пазар в страната.

В София през второто тримесечие са отчетени 8847 сделки с имоти, което е годишен спад с 16,9% и най-ниският брой от второто тримесечие на 2023 г. насам. За полугодието в столицата са изповядани 16 376 сделки, или с 14,9 на сто по-малко спрямо същия период година по-рано.

Сред четирите големи града в страната най-стабилно е представянето на Пловдив, където сделките през второто тримесечие намаляват със 7% за година, а за полугодието са надолу с 5 на сто. Въпреки това те спадат под прага от 4000 за второто тримесечие за първи път от 2020 г. насам.

Русе и Стара Загора, които допълват топ шест на най-големите градове в страната, също регистрират двуцифрени понижения на сделките с имоти през второто тримесечие от съответно 13,6% и 12%. Подобно е свиването и за първата половина на годината, съответно 16,2% и 12,2%.

На национално ниво броят на изповяданите сделки с имоти спада до малко под 46 хил. и е под прага от 50 хил. за второто тримесечие за първи път от 2021 г. насам, сочат данните на Агенцията по вписванията. Сделките намаляват с близо 18% на годишна база през второто тримесечие и с 16,8% за полугодието.

Пазарът на жилища навлезе в предвидената фаза на балансиране, но е далеч от очакванията за драматично сътресение, коментират от "Адрес Недвижими имоти" в свой анализ за жилищния пазар през второто тримесечие.

Важно уточнение е, че в данните на Агенцията по вписванията се включват сделките с всички видове имоти, не само жилищните.

„Активността през април, май и юни спрямо началото на годината показва пропорционална зависимост, идентична с предишни години. Сделки се сключват толкова по-интензивно спрямо първото тримесечие, колкото в предходните години“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на "Адрес". Второто тримесечие е с ръст на сделките от 18% в София, Пловдив, Варна и Бургас спрямо първото на 2026 г., сочат данните на компанията.

„Пазарът на жилища не бива да бъде разглеждан като самостоятелна единица – той е функция на доходите на хората, както и на ипотеките. София, Варна, Пловдив и Бургас винаги са били по-активни и сделките в тях са показателни – вътрешната миграция влияе значително на бизнеса, а оттам – и на покупателната способност на населението“, уточнява Тенекеджиева.

Според "Адрес" отливът на около 15% от купувачите е започнал още миналата година. При появата на дългосрочен спад може да се появят повече спекуланти сред купувачите, считат от компанията. Но данните ѝ за последните шест месеца сочат, че най-активни са хората, които се нуждаят от дом. На пазара устойчиви са и инвестиращите с цел отдаване под наем, както и потребителите със спестени средства.

Около 54% от продавачите за последните шест месеца правят компромис с цената, но той не е съществен – в рамките на 2% до 10% от офертната стойност, като до 10% се стига само при надпазарни и неправилно формирани цени, пишат от "Адрес".

Все повече сделки се сключват с банково финансиране

В същото време заради продължаващото поскъпване на жилищата се увеличава делът на сделките с ипотечен кредит. Данни на Евростат, публикувани вчера, показаха, че страната ни е лидер по тримесечен ръст на цените на жилищата през първото тримесечие и на второ място в съюза по годишно покачване след Португалия. Жилищата у нас са поскъпнали с близо 15% на годишна база в началото на 2026 г., показаха данни на Националния статистически институт (НСИ). Цените се повишаваха двуцифрено и през цялата 2025 г.

В София 74% от изповяданите сделки с имоти през второто тримесечие са сключени с ипотечен кредит спрямо 60% година по-рано, сочат изчисленията на Investor.bg. Подобен е делът и за полугодието. Въпреки че броят на вписаните сделки с имоти в столицата намалява, броят на ипотечните кредити е нараснал с 1,6% на годишна база през второто тримесечие. За първата половина на годината ипотечното кредитиране в София намалява леко с 0,4 на сто.

В Пловдив около половината от изповяданите сделки през второто тримесечие и първата половина на годината са сключени с ипотечен кредит, като ипотечното кредитиране в града продължава да отбелязва двуцифрени ръстове от гледна точка на брой вписани ипотеки през второто тримесечие и първата половина на годината, съответно 13,8% и 12,4 на сто.

Във Варна делът на сделките с ипотечен кредит през второто тримесечие и първото полугодие е достигнал 55% спрямо около 45 на сто година по-рано. Вписаните ипотечни кредити в морската столица през двата периода остават приблизително на същите нива като миналата година.

В Бургас около 48% от изповяданите сделки с имоти са разчитали на банково финансиране през второто тримесечие и полугодието спрямо около 40% година по-рано. Вписаните ипотечни кредити регистрират спад от около 7% на годишна база и за двата периода.

За над 40% от сделките в Русе и Стара Загора е използван ипотечен кредит през второто тримесечие и първата половина на годината. В дунавския град ипотечното кредитиране продължава да отбелязва ръстове от 14,7% между април и юни и 6% през първото полугодие, а в Стара Загора то остава приблизително на нивата си от миналата година.

На национално ниво около 40% от сделките с имоти са разчитали на ипотечен кредит през второто тримесечие и полугодието, като броят на вписаните ипотечни кредити нараства с 5,5% за тримесечието и с 3,2 на сто за полугодието.

"Ипотеките продължават да са сериозен стимул. Лихвите са ниски, изискванията на банките са разумни, но не и непосилни за хората със стабилни доходи", коментират от "Адрес".