95% от левовете са изтеглени, в обращение остават около 800 млн. в еврова равностойност

Почти 95 процента от цялата левова циркулация е изтеглена от обращение към полугодието. В циркулация остават около 800 млн. в еврова равностойност. Тези данни изнесе Илия Лингорски, член на Управителния съвет (УС) на Българската народна банка (БНБ), пред Нова телевизия.

Илия Лингорски посочи, че с това централната банка е изпълнила своите цели.

Той уточни, че отвъд достигнатия 95-процентов хоризонт от БНБ вече нямат заложени други цели. Това е така, защото по думите му част от парите никога не се появяват при превалутиране (повредени от употреба, унижени при инциденти, събирани за колекционерски цели и др. - бел. ред), а и защото вече се навлиза в територията на статистическите грешки.

Според представителя на централната банка присъединяването на България към еврозоната е била винаги голямата цел на страната, определяйки членството ѝ в Икономическия и валутен съюз като добра новина.

Илия Лингорски беше категоричен, че България ще служи за пример на бъдещи държави членки на еврозоната по две причини - за изключително гладко и успешно по думите му излизане от паричен режим на валутен борд и второ – самият процес на смяната на лева с еврото премина и логистично, и структурно по-гладко от очакванията, както се изрази той.

Относно осъществения преход към еврото, представителят на БНБ посочи, че съгласно плановете на централната банка изтеглянето на 90 процента от левовата парична маса е било заложено да стане до средата на тази година, като това ниво, според Лингорски, е било изпълнено още към първото тримесечие.

Илия Лингорски изтъкна и ключовата роля на частния сектор в този процес в лицето на банките и търговските вериги.

(БТА)