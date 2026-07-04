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95% от левовете са изтеглени, в обращение остават около 800 млн. в еврова равностойност

Процесът на смяна на лева с еврото премина по-гладко от очакванията, съобщи членът на УС на БНБ Илия Лингорски

14:09 | 04.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Почти 95 процента от цялата левова циркулация е изтеглена от обращение към полугодието. В циркулация остават около 800 млн. в еврова равностойност. Тези данни изнесе Илия Лингорски, член на Управителния съвет (УС) на Българската народна банка (БНБ), пред Нова телевизия. 

Илия Лингорски посочи, че с това централната банка е изпълнила своите цели. 

Той уточни, че отвъд достигнатия 95-процентов хоризонт от БНБ вече нямат заложени други цели. Това е така, защото по думите му част от парите никога не се появяват при превалутиране (повредени от употреба, унижени при инциденти, събирани за колекционерски цели и др. - бел. ред), а и защото вече се навлиза в територията на статистическите грешки.  

Според представителя на централната банка присъединяването на България към еврозоната е била винаги голямата цел на страната, определяйки членството ѝ в Икономическия и валутен съюз като добра новина. 

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Илия Лингорски беше категоричен, че България ще служи за пример на бъдещи държави членки на еврозоната по две причини - за изключително гладко и успешно по думите му излизане от паричен режим на валутен борд и второ – самият процес на смяната на лева с еврото премина и логистично, и структурно по-гладко от очакванията, както се изрази той. 

Относно осъществения преход към еврото, представителят на БНБ посочи, че съгласно плановете на централната банка изтеглянето на 90 процента от левовата парична маса е било заложено да стане до средата на тази година, като това ниво, според Лингорски, е било изпълнено още към първото тримесечие. 

Илия Лингорски изтъкна и ключовата роля на частния сектор в този процес в лицето на банките и търговските вериги. 

(БТА)

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Последна актуализация: 14:09 | 04.07.26 г.
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