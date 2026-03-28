Общо 91% от левовете са изтеглени от обращение към 27 март 2026 г., съобщават от Българската народна банка (БНБ).

Институцията посочва, че е изпълнила целта си да достигне процент на изтегляне от 90% по-рано от предварителните очаквания за края на юни 2026 г.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия*) към същата дата са на обща стойност над 7.8 млрд. евро, отчитат още от БНБ.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България, припомнят от централната банка.

Търговците в страната имат задължение до 8 август т.г. да обозначават цените и в лева, и в евро. Периодът на двойно обращение на лева и еврото приключи в края на януари.

До 30 юни ще продължи безплатната обмяна на левове в евро в банките. БНБ ще обменя левове в евро без ограничения във времето с изтичането на този срок.