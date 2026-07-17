Apple измести Nvidia като компанията с най-голяма стойност в света

Apple изпревари Nvidia и стана компанията с най-висока стойност в света, като технологичните гиганти си размениха местата в момент, когато инвеститорите преосмислят перспективите пред изкуствения интелект (AI), предава Ройтерс.

За последно Apple имаше оценка от 4,88 трлн. долара, а акциите ѝ бяха стабилни, докато Nvidia се оценяваше на около 4,86 трлн. долара след спад с 3,5%.

Промяната в класацията показва, че инвеститорите разширяват вниманието си отвъд най-очевидните компании, които се възползват от бума на изкуствения интелект като Nvidia, която беше начело от близо една година насам. Apple си връща първото мято за първи път от април м. г.

„Apple беше смятана за изоставаща в надпреварата в областта на изкуствения интелект, тъй като не харчеше за разработване на модели, но сега нагласите се промениха“, коментира Тони Мийдоус, ръководител на отдела за инвестиции в BRI Wealth Management.

„Apple не е изложена толкова на интензивни капиталови разходи и е в по-добра позиция да извлече печалба от изкуствения интелект чрез услуги, екосистеми и подобрения на хадуера. Смяната на местата отразява доверие в устойчивостта на печалбите за сметка на спекулативния ръст на изкуствения интелект“, допълва той.

За компания, която често се смяташе за изоставаща в надпреварата в областта на изкуствения интелект, крайъгълният камък отразява усилията на Apple да се установи по-твърдо сред водещите играчи в сектора и може да определи как ще бъдат запомнени последните месеци на главния изпълнителен директор Тим Кук начело на компанията.

Кук се готви да отстъпи поста си през септември на дългогодишния служител на компанията Джон Търнъс, който отговаряше за хардуера.

Миналия месец тя представи дълго отлаганата промяна на Siri, като заложи на подобрен асистент, който би спомогнал за скъсяване на дистанцията с конкурентите сред големите технологични компании и стартъпите от новата ера в ключовата надпревара в областта на изкуствения интелект.

Някои анализатори казват, че Apple седи върху златна AI мина във формата на личните данни, които живеят във всеки iPhone. Те могат да направят отговорите на Siri по-полезни, а асистентът – с повече способности.

Предизвикателството е, че тези данни са заключени в операционни системи в името на защитата на личните данни и компанията ще трябва да намери начин да отключи стойността им.

Разходите за изкуствен интелект издигат нови победители

Nvidia стана първата компания в света, която премина границата от 5 трлн. долара пазарна капитализация през октомври м. г. в знаково развитие, което я изстреля на самотна територия, която е далеч извън възможностите на конкурентите ѝ.

Изместването ѝ от Apple в света не означава непременно трайна промяна в относителните позиции на компаниите. Производителят на чипове остава голям бенефициент от разходите, свързани с изкуствен интелект, а графичните ѝ процесори захранват голяма част от треската в областта на генеративния изкуствен интелект.

Nvidia също така може да си върне първото място, ако нагласите се променят.

Освен това Apple е в деликатно положение, след като повиши цените, за да компенсира нарастващите разходи, стратегия, която може да засегне търсенето.

Но ентусиазмът около изкуствения интелект се разпространи и към други сегменти на сектора на полупроводниците. По-големите победители тази година бяха производители на чипове за памет като Micron, която премина прага от 1 трлн. долара пазарна стойност през май, тъй като инвеститорите се убедиха в значимостта на чиповете за памет в AI инфраструктурата.

Южнокорейската SK Hynix се листна и на Nasdaq по-рано този месец, като стана още един играч в надпреварата за вниманието на инвеститорите.

Зашеметяващият ръст при чиповете се натъкна на сътресения през юли, тъй като инвеститорите преосмислиха устойчивостта на търговията с акции на компании в областта на изкуствения интелект, при което индексът Philadelphia SE Semiconductor се понижи с близо 19% спрямо историческите си върхове.

Въпреки резкия спад той се представя по-добре от Nvidia от началото на тази година.