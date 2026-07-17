Компаниите за чипове потопиха основните американски индекси в края на седмицата

Основните щатски индекси отбелязаха нов спад в петък, а Wall Street записа седмично понижение. Трейдърите бяха под въздействието на новите движения при компаниите за полупроводници и на тримесечните отчети, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 отписа 1,01% и завърши седмицата на ниво от 7457,69 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 1,4 на сто до ниво от 25 520,24 пункта, тъй като технологичните акции бяха подложени на засилено внимание.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 406,55 пункта и завърши деня на равнище от 52 146,42 пункта.

И трите основни индекса отвъд Океана записаха седмични спадове, като S&P 500 е надолу с 1,6%, а Nasdaq се понижи с 2,9%. Dow намаля с 0,9% за седмицата.

VanEck Semiconductor ETF записа трета седмична загуба през последните четири седмици, като отписа близо 9% за периода. Полупроводниците понесоха особено тежък удар по-рано по време на сесията, след като китайският стартъп Moonshot AI представи нов модел, който според компанията скъсява разликата с водещи предложения в САЩ.

„Последното развитие е конкуренция от моделите с отворен код в Китай, които изглежда могат да съперничат на представянето на водещите модели на Anthropic и OpenAI, засилвайки опасенията за силния темп на технологичните разходи“, коментира Анджело Куркафас, старши инвестиционен стратег в компанията Edward Jones.

„Наблюдаваме признаци на умора, като търсенето на крайните потребители за изкуствен интелект става по-чувствително към цените и пазарът започва да наказва компаниите, които увеличават разходите твърде агресивно. Смятаме тази волатилност за признак, че темата за изкуствения интелект изглежда узрява, което е здравословна част от развитието на трансформиращите инвестиционни цикли“, допълва Куркафас.

Неред с чиповете книжата на Netflix бяха сред най-губещите в петък, като поевтиняха с над 7%, след като прогнозата на компанията не успокои притесненията на инвеститорит, че ръстът се забавя.

Задълбочаването на ескалацията във войната между САЩ и Иран остава във фокуса на вниманието, като цените на петрола нарастват. Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 4,5% до 82,49 долара за барел. Контрактите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 4,6% до 88,10 долара за барел.

Кувейт съобщи в петък, че Иран е атакувал електроцентрала и завод за обезсоляване на водата, а Централното командване на американската армия заяви, че е завършило шестата си поредна вечер на удари срещу Иран, като е поразило десетки военни мишени, включително логистична инфраструктура и морски капацитет.

Ирански официални представители заявиха в петък, че са атакували американските сили в Сирия и Бахрейн, разширявайки атаките още повече в Близкия изток.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 4,551% и 5,073%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, остана непроменен на ниво от 100,766 пункта. Еврото и паундът се търгуват на нива от 1,144 и 1,345 долара. Спрямо йената щатските пари са на ниво от 162,39 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за август отбелязаха ръст от 0,7% до 4018,80 долара за тройунция.