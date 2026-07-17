Може ли AI да бъде конкурентно предимство за България

България може да използва изкуствения интелект (AI) като предимство за привличане на инвестиции благодарение на наличието на квалифицирани кадри и доброто ниво на езикови умения. Това коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco Group, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Преди дни Adecco Group публикува най-новоти си проучване, което показва, че фокусът на компаниите вече се измества от избора на технологично решение към управлението на организационната промяна

„Добрата комбинация от добре обучени таланти, тези таланти да знаят не само английски, но и втори език, което ни е много голямо предимство, плюс едни технологични умения, или те да могат да използват AI в работните си процеси, би ни дало голямо предимство да можем да привличаме тук инвестиции“, каза гостът.

Василева отбеляза още, че все повече компании започват да внедряват собствени AI агенти, които ще ппроменят начина на работа и ще създадат нови роли, свързани с управлението и контрола на автоматизираните процеси.

„Все повече компании има, които създават и техни собствени AI агенти, което вече вдига нивото на ефективност на по-различен етап. Служителят би могъл да зададе различни задачи на няколко AI агента и те да свършат работа, а той да валидира това, което са свършили“, каза Василева.

Тя коментира, че изкуственият интелект вече не е въпрос на избор на технология за компаниите, а на способността им да подготвят служителите си за промяната. Най-голямото предизвикателство пред бизнеса е свързано с адаптивните умения, комуникацията и промяната на работните процеси след внедряването на AI. Компаниите трябва да изградят стратегии, които да помогнат на служителите да използват технологията като инструмент за повишаване на ефективността, а не като заплаха за работните места.

Много компании разполагат с необходимите AI инструменти, но изпитват затруднения да ги превърнат в част от ежедневните процеси.

„Технологията е по-бърза, отколкото адаптивността на меките умения, както на служители, така и на лидери, за да могат да преминат през тази промяна. Технологията е тук, има я, докато в предходното изследване предизвикателството беше коя точно технология да изберем, а сега на първо място изникват адаптивните умения на служители и най-вече на лидерите“, каза Василева.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.