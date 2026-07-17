ЕК се мобилизира за защита на автомобилната промишленост в Европа

Центърът на тежестта в автомобилната индустрия вече се измести в Южна Азия и регионът вече осигурява най-голямото по обем производство на автомобили в света, от там идват и най-авангардните технологии, особено в областта на батериите. Това коментира Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Но макар и със закъснение ЕК реагира адекватно на тези развития, посочи той. Работна група на Комисията за политиката и иновациите в автомобилната област – EURIAS, в която Станиславов членува, подготвя няколко документа, основният от които е Industrial Accelerator Act. Неговата цел ще бъде да запази и развие автомобилната индустрия в Европа, съобщи гостът.

Подготвяните от ЕК документи са важни, тъй като се очаква всички автомобилни производители от топ десет в Китай да направят инвестиции в Европа и да създадат фабрики в следващите две-три години, каза Станиславов. Затова е нужно да се създадат правила за инвестициите, за да се запази индустрията в Европа, добави той.

Основната цел на ЕК е да предотврати симулации на автомобилно производство, при които автомобилът и ключовите му системи се произвеждат в Китай, а в Европа само се сглобяват финално. Комисията предлага 70% от разходите за създаването на превозното средство, включително компоненти, труд, развойна дейност, да се извършват на територията на ЕС и само 30% от стойността да е внос от чужбина.

Компаниите, които искат да ползват логото „произведено в ЕС“, ще трябва също да правят минимум 10% от глобалните си разходи за развойна дейност на територията на съюза, което на практика означава да създават научно-развойни центрове в Европа, отбеляза събеседникът и допълни, че предлаганият от ЕК модел среща напрежение не само от китайски, но и от японски и южнокорейски автомобилни компании, които искат разговори по темата.

„Вече виждаме водещи китайски компании, които се подготвят за този етап от развитието си. Ако това се случи, автомобилната индустрия в Европа ще се промени, но няма да пострада толкова, колкото ако компаниите решат да симулират производство и заобиколят тези правила“.

Голямата дискусия по темата предстои до края на тази и следващата година, каза Станиславов.

Защо Volkswagen пристъпва към големи съкращения на служителите си? Какви са измеренията на китайската инвазия в автомобилния сектор в Европа? Може ли митата върху китайските автомобили да се използват като инструмент за насърчаване на инвестициите в автомобилно производството в Европа? Трябва ли европейските автомобилни компании изцяло да се преориентират към електрификацията, за да се адаптират към новата реалност?

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.