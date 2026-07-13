Руснаци купуват електромобили, за да се спасят от кризата с горивата

Небесносиният електрически хечбек на Оксана Ясинская профучава покрай дълга редица от автомобили, чакащи бензиностанция да отвори отново врати, и спира на свободна зарядна станция в югоизточната част на Москва, пише Ройтерс.

Докато зарежда колата си, Ясинская поглежда към бензиновите колонки, на които има табелки, показващи, че временно няма гориво – все по-позната гледка в много части на Русия, където атаките на украински дронове по енергийната инфраструктура на страната ограничават доставките.

Този дефицит доведе до дълги опашки на бензиностанциите и по-високи цени на бензина и дизела, което кара някои шофьори като Ясинская и съпруга ѝ да преминат към електрически превозни средства.

„Тези опашки на бензиностанциите решиха въпроса. Никога преди не сме обмисляли да си купим електромобил“, споделя Ясинская, 36-годишен инженер, който работи в Москва. „Чувствам се облекчена, защото не ми се налага да се включвам в тази унизителна опашка. Мразя да губя време. Познавам хора, които прекарват по два-три часа на опашки или шофират, за да заредят гориво през нощта“, добавя тя.

Продажбите на нови електрически автомобили и плъгин хибриди в Русия се ускориха през юни, подкрепени от недостига на гориво, изчислява Autostat, която прогнозира, че този все още малък пазар ще нарасне значително, ако кризата с горивата продължи.

Обемите на продажбите на електрически превозни средства и плъгин хибриди нарастват, но остават ниски, тъй като производителите и вносителите не са готови да посрещнат засиления интерес на фона на кризата с горивата и нямат достатъчно запаси, коментира Сергей Удалов, изпълнителен директор на аналитичната агенция Autostat.

Според него, ако кризата продължи, продажбите ще отбележат значителен ръст в близко бъдеще, а Китай ще бъде основният бенефициент.

Ясинская казва, че е купила колата си втора употреба от пенсионер, който я е държал предимно в гаража, съхранявайки буркани с туршия на покрива ѝ.

„Със сигурност няма да съжаляваме“, изтъква тя, описвайки как разходите ѝ за пътуване до работа са спаднали с около 80%.

Ограничената зарядна инфраструктура и тежките метеорологични условия остават значително предизвикателство за шофьорите на електрически превозни средства в Русия, но Ясинская посочва, че парите, които спестява, показват, че семейството ѝ може да замени другия си автомобил с хибрид, който може лесно да се зарежда в нейния дом извън града.

„Ура за електрическите автомобили“, изтъква тя, докато минава покрай опашката с коли на бензиностанцията.